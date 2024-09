Se le resiste al Real Ávila la primera victoria de la temporada en casa, en el Adolfo Suárez, que sigue aguardando impaciente y deseoso el primer triunfo de los suyos como locales en esta Segunda RFEF. Ya han pasado por la alfombra verde del estadio abulense, otro año más impecable, el UPLangreo y el UMEscobedo. El primero se llevó un punto, el segundo tres. De seis posibles, los de Miguel de la Fuente únicamente han sido capaces de retener uno y aunque el arranque de temporada de los encarnados no tiene discusión alguna, mucho menos cuando se trata de un recién ascendido a la categoría, lo cierto es que ese primer objetivo de la permanencia –«lo importante este año es mantener categoría, hacer 45 puntos cuanto antes y a partir de ahí ver lo que pueda pasar»– será mucho más asequible haciendo de tu casa un verdadero fortín. Porque ganar fuera siempre es complicado.Que no lo sea también ganar dentro.

Debería ser una de esas 'lecciones' para aprender tras el duelo ante el Escobedo, que recordó a todos lo que todos sabemos y se ha dicho muchas veces, que en esta categoría resulta muy complicado remar a la contra si el rival se adelanta. Lo hizo a su favor el Real Ávila en la Ciudad Deportiva de Abegondo ante el RCDeportivo Fabril y repitió plan en Miramar ante el Marino de Luanco. Esta vez lo sufrió en sus carnes. «Cuesta mucho. Ante un equipo ordenado, haciendo una buena basculación... Resulta difícil. Nosotros lo hemos tenido que hacer y nos ha salido bien». Toca «aprender» insistía una y otra vez Miguel de la Fuente minutos después de la derrota ante los cántabros –«debe ser una tarde de mucho aprendizaje»– repasando cómo llegaron las ocasiones rivales y el gol de los de Samu SanJosé, pero también quiso poner en valor las propias. «Más que mérito suyo –por el rival– ha sido falta de acierto nuestro».

Primera derrota y mensaje claro desde el cuerpo técnico, no hay que dramatizar. A buen seguro lo comparta toda la afición. Porque hizo méritos el Escobedo para llevarse lo que ese llevó pero también los hizo el equipo de Miguel de la Fuente para haber sumado algo. «Sólo puedo dar la enhorabuena a los jugadores. El fútbol ha sido injusto pero el fútbol no va de justicia sino de goles y ellos han metido un gol y nosotros no. En un partido como estos, con tantas ocasiones, es muy raro que no consigas puntuar». Por ello el mensaje al vestuario era claro en la tarde del domingo, hay que «seguir reforzando el trabajo que estamos haciendo y evitar estos errores».

Quiere Miguel de la Fuente «relativizar la derrota» cuando llega así y «reforzar» a los jugadores. «Esta es la línea a seguir. No nos debe hacer dudar de nada, el equipo está bien».Un vestuario al que ha picado perder. «Eso está bien».