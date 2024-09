Con ánimo y propósito de enmienda –«el otro día fallamos.No podemos cometer errores tan groseros»– tras la derrota imprevista ante el UMEscobedo, el Real Ávila visita este domingo –12,00 horas– en La Planchada al Rayo Cantabria, segundo clasificado y uno de los mejores equipos de la categoría en este inicio de temporada en el Grupo 1 de Segunda RFEF. Lo es también el Real Ávila, que no se olvide. El patinazo del pasado domingo en el Adolfo Suárez no puede ni debe empañar lo hecho hasta el momento, que no es poco. Un punto separa a los encarnados del filial del Racing, un equipo bien dirigido por Ezequiel Loza, eficaces en las dos áreas, la propia, donde únicamente han recibido un gol, pero también la ajena, donde han logrado seis. Es precisamente en la falta de gol donde Miguel de la Fuente tiene un quebradero de cabeza. Dos únicos goles –MarioRivas y Alberto Martín– que hablan al mismo tiempo de los pros y contras de los encarnados. Nadie con tan poco ha conseguido subir tan alto en este inicio de liga. «El equipo trabaja muy bien a nivel defensivo y creo que vamos a ser un equipo que encaje poco. Con eso lo podemos compensar» señala Miguel de la Fuente ante la recurrente sensación de que el equipo genera mucho pero consigue poco. Se vio por momentos en Abegondo, lo volvió a sufrir enMiramar y se plasmó de nuevo ante el Escobedo en un asedio poco rentable. Aprovechar las suyas y no conceder, una de las lecciones del pasado domingo. Una primera derrota desde la que se vislumbrar el duelo de este domingo.

Delante «un equipo fuerte, de los que acabarán la temporada en la zona alta, de muchos registros, con jugadores de un gran potencial y un entrenador que lleva mucho tiempo haciendo un buen trabajo» resume Miguel de la Fuente. Un rival «que nos va a medir de verdad» en todos los aspectos, empezando por el futbolístico ante un Real Ávila que reconoce sentirse «más cómodo» fuera. Es una cuestión de estilo. «Estamos cómodos cuando no tenemos que llevar tanto la iniciativa, pero sabemos que en este tipo de partidos, ante filiales, debemos ser también protagonistas con balón. No podemos estar todo el rato corriendo tras el balón y basar nuestro juego en transiciones». Ya se lo pidió a los suyos tras visitar al Deportivo Fabril. Pero el partido también medirá a los encarnados en lo anímico después de una primera derrota que ha tocado el ánimo. «No podemos ponernos nerviosos. Debemos relativizar las derrotas y entender dónde estamos» asumía en su mensaje previo al partido un entrenador que no quiere que nadie dude a las primeras de cambio. «Queremos tratar de mantener la línea fuera de casa.Haber ganado los dos partidos de fuera nos da cierta confianza».

Caio Lopesse estrenaen una convocatoria

Este año cuenta Miguel de la Fuente con suficientes recursos en el vestuario como para mover los once titulares y los cambios durante el partido. Sin embargo hay algunas piezas a las que aún no se las ha visto sobre el verde y una de ellas es Caio Lopes, que se estrena en una convocatoria con motivo del duelo ante el RayoCantabria. Aún habrá que esperar por Babu. «El objetivo es que entre en noviembre y no nos vamos a mover de ahí». Fuera de convocatoria se han quedado Casio, Deiby, que sufría una recaída ante elMarino de Luanco, y Sisse.

El Real Ávila, como propósito de enmienda - Foto: Aurelio Flórez El Real Ávila, como propósito de enmienda - Foto: Aurelio Flórez

«El Real Ávila es un equipo muy compacto y peligroso cuando juega de visitante»

Quinta jornada en Segunda RFEF.Es el Real Ávila un recién llegado pero ya saben los rivales las fortalezas de los chicos de Miguel de la Fuente. Si Samu San José (Escobedo) hablaba de la capacidad defensiva «como una de las claves» de los encarnados, en los mismos términos analiza Ezequiel Loza, entrenador del RayoCantabria y próximo rival del Real Ávila, al equipo que tendrá delante este domingo en La Planchada. «El Real Ávila es un equipo defensivamente muy compacto, que no había encajado goles hasta esta jornada –por el pasado partido ante el Escobedo– y que como visitante es peligroso porque tiene jugadores muy rápidos, con calidad arriba y que hacen bien las cosas. Tendremos que trabajar el partido y hacer buenas vigilancias» analiza el de Santoña, al frente del filial racinguista por cuarta temporada consecutiva y todo un clásico de los banquillos –Portugalete o RSGimnástica– del norte. «Lleva mucho tiempo en el Racing haciendo muy buen trabajo» apuntaba Miguel de la Fuente sobre el técnico cántabro.

Espera «un partido igualado y difícil, pero en el que creo que nosotros vamos a estar bien. He visto a los chicos trabajar duro durante la semana. Espero que estemos acertados de cara gol, porque al final eso es lo más importante» comenta el técnico de Rayo Cantabria, segundo en la clasificación. No conoce la derrota el equipo de La Planchada, que ha concedido dos empates consecutivos en las últimas dos jornadas, el último de ellos en ElMalecón (1-1) ante la Gimnástica de Torrelavega. «Hemos hecho buenos partidos, pero creo que contra la Gimnástica no estuvimos a nuestro nivel. Nos pudo la emoción y el nerviosismo, no dimos ni un cincuenta por ciento de lo que podemos dar. Pero esta jornada estoy convencido de que vamos a volver a ver al equipo que somos». Considera que los suyos están «en un buen momento de forma.Como idea de juego estamos cerquita de lo que queremos, pero está claro que el equipo va a crecer con el crecimiento individual de los jugadores.El paso de las jornadas hace que los futbolistas vayan a dar mucho más de sí».