El estado de ilusión se ha instalado en el Real Ávila. Y con razón. Siete puntos de nueve posibles, tercera posición en la tabla. Números que firmaría cualquiera, mucho más un debutante en una categoría, un hándicap con el que deben lidiar todos los equipos cuando dejan su zona de confort para afrontar retos más complicados. «Es mejor un exceso de ilusión que un exceso de pesimismo.Mucho más cuando hay motivos para ello.El equipo ha ganado dos partidos fuera de casa, ha ganado con buenas sensaciones, pero eso no está reñido con tener los pies en el suelo» recuerda Miguel de la Fuente, entrenador de un Real Ávila que lidia en este inicio de temporada con esa mirada a la clasificación que le sitúa en tercera posición y la realidad de ser «un recién ascendido» que debe tener y tiene como primer objetivo la permanencia. «Objetivo claro, la permanencia. A partir de ahí, si lo conseguimos con el suficiente tiempo como para tratar de pensar en otras cosas, las pensaremos. Nadie va a renunciar a ser ambicioso, pero el objetivo tiene que estar claro, trabajar desde la humildad. Cuando seamos capaces de sumar y sumar bien ya pensaremos en multiplicar». Esta Segunda RFEF no ha hecho sino comenzar y no quiere prisas el técnico encarnado.

Han sido dos victoria a domicilio –de por medio el empate en casa frente al UP Langreo– ante Deportivo Fabril o Marino de Luanco en duelos «muy igualados que han caído de nuestro lado». Todo hay que valorarlo en su justa medida. «Que cuando no sea así, no se haga un drama».Los extremos nunca son buenos consejeros en nada, mucho menos cuando las temporadas comienzan y los equipos aún se están moldeando.

«El equipo está en buena línea, el equipo tiene las ideas claras, estamos en esa dinámica en la que nos salen las cosas. Debemos aprovechar al máximo esta dinámica y ver hasta dónde llegamos y nos pone la categoría» anima el técnico vallisoletano, que recuerda que «el fútbol está lleno de historias de equipos que consiguen seguir con la misma línea de la temporada anterior. ¿Por qué no podemos ser nosotros? Eso sí, debemos tener los pies en el suelo y andar con las ideas claras para hacer las cosas bien». Una historia de un viaje, podría decirse, en esta Segunda RFEF al que ya animó Miguel de la Fuente a la afición a sumarse y a la que volvía a hacer referencia en la previa del partido ante el UM Escobedo, que llegará al Adolfo Suárez en una situación muy diferente a la de los encarnados. Tres partidos, dos empates, ambos en casa ante el Salamanca UDS y Gimnástica Torrelavega. Fuera del Eusebio Arce, derrota. Buscará su primera victoria como tratará de conseguir el Real Ávila la primera en su Adolfo Suárez, que vuelve a convocar a la afición como jugador 'número 12'. «Es un partido que si lo sacamos adelante nos puede lanzar a todos hacia arriba, coger confianza y que el club se sienta respaldado por ese último tirón de socios.Que venga a ayudarnos y ojalá puedan disfrutar con nosotros. Tengo la sensación de que puede ser un viaje fantástico y cuantos más seamos, mejor».

Acaricia el Real Ávila la simbólica cifra de los 1.000 socios. «Ya estamos cerca» confirman desde el club, que sigue poniendo a punto sus instalaciones. Avanzan las mejoras –arreglos, desbroce de los accesos y otras actuaciones necesarias– en la zona de la grada descubierta y ya se ha instalado la estructura donde se montará el nuevo vídeo marcador. Aunque las previsiones iniciales eran poder haber dispuesto del mismo para este partido, desde el club apuntan que será la semana que viene cuando se finalice su montaje. Se trata de un vídeo marcador LED de 4x3 que permitirá ofrecer a los aficionados toda la información sobre lo que acontece en el partido –desde marcador a tiempo de juego, alineaciones, cambios, tarjeta o goles– así como un soporte publicitario.

Babu ya pisa el césped

Sigue con su proceso particular de recuperación y preparación Babu, un jugador al que se espera con ganas dentro y fuera del equipo tras un año en blanco por las lesiones. «Hoy –por el entrenamiento de este viernes– Babu va a aparecer en campo. Va a empezar a hacer cosas, porque él lo necesita y queremos que esté en contacto con el equipo» apuntaba Miguel de la Fuente. El equipo hará su último entreno este sábado.

El líder abre la jornada

El Numancia B, líder con pleno de triunfos y puntos en este arranque de temporada, abrirá la cuarta jornada con su visita al campo de As Eiroas, donde le espera el Bergantiños. De no sacar adelante los tres puntos, el duelo del Ávila ante el Escobedo puede tener un valor especial.