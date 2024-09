«Disgustados por la derrota pero sólo puedo dar la enhorabuena a los jugadores por el esfuerzo que han realizado. Es muy raro no puntuar en un partido en el que generas tantas ocasiones de gol pero la categoría penaliza» explicaba Miguel de la Fuente, entrenador del Real Ávila, tras la derrota ante el UMEscobedo. Apuntaba a los errores del equipo. «El córner de donde viene el gol es un error nuestro en salida, en el que queremos mantener la posesión donde teníamos hablado que no había que ponerse colorado por despejar. Ese error nos ha penalizado.Igual que otros días esa dinámica es positiva y la pizca de suerte nos cae a favor, hoy nos ha caído en contra».Una tarde de partido que le dejó la sensación de que «si hubiéramos seguido jugando, no habría entrado.Su portero ha sido el mejor de ellos.Lo hemos intentado. Sólo puedo dar la enhorabuena a los jugadores. El esfuerzo ha sido tremendo y el fútbol ha sido injusto, pero el fútbol no va de justicia sino de goles».

Animando a los suyos a «aprender» de los errores cometidos, analizaba Miguel de la Fuente la reacción del equipo tras el gol. «Igual quedando tanto tiempo había momentos de la segunda parte en la que parecía que fueran los últimos cinco minutos pero queríamos eso, meterle un ritmo e intensidad tan alto que el rival no pudiera subir. Lo raro es que con la calidad que tenemos no haya entrado ninguna». Una tarde en la que el entrenador reconocía que habían hablado en el vestuario sobre el significado –«tenía que ser un motivo de ilusión»– que tenían estos tres puntos y pide relativizar la derrota. «No nos debe hacer dudar».

Samu San José: «Era importante conseguir una victoria»

Partido «muy disputado, con alternativas para los dos equipos» comenzaba valorando Samu San José, entrenador del UMEscobedo, que le daba un enorme valor al triunfo conseguido en el Adolfo Suárez. «Era importante conseguir una victoria.Siendo un equipo recién ascendido las sensaciones en los partidos anteriores no habían sido malas pero necesitábamos tres puntos para plantar bandera en la categoría».Ya los tienen. «Necesitábamos que los jugadores creyesen que podían competir».