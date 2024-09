Rayo Cantabria

Atanes; Ángel Pérez, Marco (Aitor Crespo, min. 79), Gomeza (Mario Fuente, min. 59), Salinas; Fuentes (Obeng, min. 46), Dani González, Néstor (Marcos Fernández, min. 59), Diego Díaz; Izan (Solórzano, min. 79) y Baldrich.

Real Ávila

El Real Ávila, un visitante de lujo - Foto: Agencia LOF

Álvaro; Alpha, Ibra, Pascual, Fer Díaz (Llopis, min. 75); Adilsón (Adri Carrión, min. 65), Tena; Toper (Pedro Méndez, min. 65), Alberto Martin (Campos, min. 65), Pedro Luz (Vitolo, min. 54); y Mario Rivas.

Goles

0-1 (20´) Fer Díaz. 0-2 (85´) Pedro Méndez

Árbitro

Altuna Paguey (colegio vasco)

Amonestó a Marco por el Rayo Cantabria y a Ibra, Pascual y Fer Díaz por el Real Ávila.

Incidencias

Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Segunda RFEF - Grupo 1 disputado en La Planchada ante 900 espectadores

Más fotos:

El Real Ávila, un visitante de lujo - Foto: Agencia LOF



El Real Ávila continua su excelente trayectoria a domicilio, tras encadenar su tercer triunfo consecutivo fuera de casa tras una brillante primera mitad en la que gol de Fer Díaz en el minuto 20 hizo justicia y una segunda mitad más gris, en las que no pasó ningún apuro. Pedro Méndez, a cinco minutos para el final sentenció un encuentro, tras el cual, el conjunto abulense superó al filial racinguista en la clasificación.

Tras la decepción que supuso perder la condición de invicto y de equipo imbatido con su derrota en el Adolfo Suarez ante el Escobedo, el Real Ávila visitaba al Rayo Cantabria dispuesto a mantener su excelente trayectoria a domicilio. Para la ocasión, Miguel de la Fuente presentó hasta tres novedades en el once inicial con respecto al conjunto que cayó en el Adolfo Suarez ante otro conjunto cántabro, el Escobedo.Ibra por Llopis en el centro de la zaga, Adilsón acompañando en el doble pivote a Tena, en detrimento de Vitolo, mientras que Pedro Luz entró en el equipo ocupando el puesto de Campos.

Lo cierto es que a excepción de los primeros compases del encuentro, en los que el filial racinguista comenzó llevando la iniciativa en el juego, el primer tiempo fue de control absoluto del conjunto abulense. Una falta lateral botada directamente a portería por Diego Díaz, que despejó de puños Álvaro a los tres minutos, fue la acción más peligrosa generada por el Rayo en todo el primer tiempo. El Ávila demostró que su excelente trayectoria a domicilio hasta la fecha no era producto de la casualidad, con una ordenada y asfixiante presión en bloque alto, con la que se fue adueñando de la situación. A los nueve nueve minutos, tras un saque de esquina que Mario Rivas prolongo de cabeza hacia el segundo palo, Adilsón cabeceó alto con todo a favor en área pequeña. En el 17, una falta desde la frontal del área ejecutada por Mario Rivas terminó estrellándose en el larguero del portal de Atanes. Y tanto fue el cántaro a la fuente, que se terminó rompiendo tres minutos más tarde. Una buena combinación del cuadro abulense terminó con un despeje defectuoso en el interior del área de Marco, que dejó el balón a Fer Díaz, que de lanzamiento cruzado consiguió superar a Atanes.

El Rayo fue impacientándose ante su incapacidad para superar al ordenado bloque del conjunto abulense, en el que Adilson estuvo imperial, cortando constantes balones, cometiendo inteligentes faltas tácticas y sumándose al ataque. Un inofensivo lanzamiento de Ángel Pérez de libre directo, que detuvo sin dificultad Álvaro, fue el pobre bagaje ofensivo de un Rayo incapaz de llegar con peligro al área rival en todo el primer tiempo. El Ávila tenía el partido donde quería para afrontar la segunda parte, con ventaja en el marcador y con confianza tras la buena labor defensiva llevada a cabo en estos primeros 45 minutos de partido.

Con el juego trabado y constantes imprecisión en los pases, fue transcurriendo un segundo tiempo feo para el espectador, pero en el que el Ávila no sufría atrás y no permitía que los locales tuvieran aproximaciones peligrosas sobre la portería de un Álvaro que estaba viviendo un partido muy tranquilo. El triple cambio realizado por Miguel de la Fuente en el 65, dando entrada a Adri Carrión, Pedro Méndez y Campos, para dar aire fresco y piernas frescas al equipo para continuar con su presión en bloque alto, resultó bastante efectivo porque el equipo aún mejoró en la labor de desactivar los ataques de un Rayo Cantabria que caía en la precipitación y en la ansiedad con el transcurrir de la segunda parte. Esta fuerte y efectiva presión del Ávila ahogó a los pupilos de Ezequiel Loza que estuvieron toda la segunda parte a merced de los castellano-leoneses que hicieron una gran lectura del partido con la ventaja en el marcador.

Y fruto de este control de la situación llegó el gol de la sentencia a pocos minutos del final. Tras un mano a mano desperdiciado por Pedro Méndez ante Atanes en el 79, seis minutos después, acabó por sentenciar el encuentro, tras un lanzamiento desde el interior del área, que golpeó en el cuerpo de Salinas para desviar la trayectoria. Con el segundo gol de los abulenses el partido ya no tuvo más historia porque el Rayo Cantabria bajó los brazos definitivamente y el Ávila estuvo muy concentrado en defensa evitando que un gol rápido metiera a los locales de nuevo en el partido. No sucedió porque los de Miguel de la Fuente tiraron de oficio y solvencia y dejaron la portería a cero por tercera vez en lo que llevamos de temporada para que los tres puntos viajaran a Ávila.