Primera derrota, primera «decepción» en el ambiente. Es el momento «de estar unidos», el momento «del grupo, del vestuario». Había sido un inicio placentero para el Real Ávila en su debut en Segunda RFEF.Las victoria ante el RC Deportivo Fabril y Marino de Luanco o el empate ante el UPLangreo alimentaron la ilusión y las emociones encarnadas. Sin embargo la derrota ante el UMEscobedo fue un tropiezo inesperado, imprevisto, incómodo. No era el día. «Había mucha ilusión» alrededor del encuentro del pasado domingo. Había alcanzado el club la cifra de los 1.000 socios, se buscaba la primera victoria en casa, los tres puntos colocaban al equipo colíder junto al Numancia y durante la semana se había trabajado el partido –«estábamos preparados para ganarlo»– a conciencia para haber mantenido la racha. «Era el partido señalado» reconoce Miguel de la Fuente, que pide a todos saber pasar página. «Lo que no podemos hacer es ponernos más nerviosos de lo que supone esta categoría». De nuevo sale a la palestra aquello que pidió apenas se había perdido ante el UMEscobedo, «relativizar» las derrotas, mucho más cuando estas en una categoría como Segunda RFEFy tu primer objetivo es la permanencia.

Ha sido una semana diferente. «Siempre se trabaja mejor ganando». Aún así, el trabajo del equipo estos días «ha sido bueno». Porque aunque ante el Escobedo hubo «errores groseros» que no quiere Miguel de la Fuente que se repitan de nuevo o quedó de manifiesto que «la eficacia en área» es una de las cuestiones a mejorar, ante los cántabros hubo «mucho bueno» sobre el césped para potenciar. Pero en especial ha sido una semana para calmar ánimos y evitar decepciones. Ya pidió el técnico no hacer «dramas» apenas había terminado el partido ante los de Samu SanJosé y vuelve a insistir en la idea. «Lo que no podemos hacer es ponernos más nerviosos» de lo que ya supone y conlleva jugar en Segunda RFEF. «Estamos hablando de una categoría muy igualada, en la que cualquiera gana, cualquiera pierde».Basta con echar un vistazo a la clasificación. Gustosamente equipos como el SDCompostela, Gimnástica Torrelavega, Valladolid Promesas, Guijuelo o Salamanca UDS se cambiarían ahora por los encarnados. Ello no significa «restar importancia a las derrotas, pero hay que relativizarlo y entender dónde estamos» explica Miguel de la Fuente.

A partir de ello «trabajar juntos, viajar juntos y no hacernos daño desde dentro». Porque el técnico encarnado anima a «salir reforzados cada vez que tengamos un traspiés.Es la forma de que el grupo crezca, no hay otra fórmula». Porque en esto del fútbol ya está todo inventado. «Cuando se gana y las cosas van bien es muy fácil juntarse y unirse.Cuando hay un mal resultado o una pequeña decepción es cuando se tiene que ver la fortaleza del grupo». Ydeja claro ante ello Miguel de la Fuente que el grupo está unido tras este primer tropiezo. «El grupo está bien, está fuerte».

No habla de 'daños' colaterales Miguel de la Fuente tras la primera derrota pero sí apunta que «haber fallado quizás a nivel anímico nos ha bajado un poco a la tierra, pero es que igual en ocasiones es necesario dar un paso hacia atrás para dar dos, tres o cuatro pasos adelante» anima el técnico encarnado tras lo ocurrido. «Ojalá volvamos a tener un escenario de partido en casa ante nuestra gente con opciones de meternos arriba. Si no es así, si estamos dando el cien por cien y la categoría nos lleva a otro sitio, pues tendremos que seguir trabajando para dar el cien por cien y que nos lleve a esos objetivos, que son ambiciosos pero también realistas». Una realidad y base que repite el entrenador. «Primero vamos a aprender a sumar para después multiplicar. Cuando estemos bien en la categoría y nos hayamos asegurado la permanencia pues podremos poner la vista en otra cosa. De momento vamos a hacer el máximo de puntos posibles».Eso sí, «ser realistas no está reñido con ser ambiciosos».