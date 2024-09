Real ÁvilA.

Álvaro; Fer Díaz (Adilson, 45'), César Llopis, Carlos Pascual, Alpha (Ayoub, 69'); Tena (Sisse, 74'), Vitolo (Pedro Luz, 61'); Toper, Alberto Martín, Jorge Campos (Pedro Méndez, 61'); Mario Rivas.

UM Escobedo.

El Real Ávila se enreda ante el Escobedo - Foto: Isabel GarcíaLaro; Mario (David, 45'), Fermín, Javier, Izan (Juan, 53'), Nacho,Mateo (Jay, 85'), Raúl, Adrián, Aaron (Miguel, 45') (Edu. 65'), Diego.

Árbitro.

Alberto Lago.

El Real Ávila se enreda ante el Escobedo - Foto: Isabel GarcíaMostró cartulinas amarillas a los encarnados Alberto Martín, Tena y Miguel de la Fuente, y a los visitantes Raúl, Nacho, Edu.

Goles.

0-1 (49')Miguel.

Incidencias.

Partido correspondiente a la jornada 4 de la Segunda RFEFdel Grupo 1 disputado en el Adolfo Suárez.

En una tarde para sumar la primera victoria en el Adolfo Suárez y colocarse colíderes junto al Numancia, el Real Ávila pinchó. Los encarnados se enredaron ante el UMEscobedo, un equipo que llegaba necesitado de su primer triunfo en una Segunda RFEF que no perdona los errores. Ya lo saben los chicos de Miguel de la Fuente, porque se cometieron muchos.Ya se pudieron ir al descanso con el marcador en contra pero Mario la mandó al palo y Aarón a las nubes cuando tenía toda la portería vacía ante sí.No perdonaron en el inicio de la segunda mitad, cuando Miguel la mandó al fondo de la red tras un córner que habría que haber despejado pero en el que se quiso salir jugando. Y con el 0-1 la histeria, los nervios y el subidón de pulsaciones en un asedio constante que no dio sus frutos. «Más que mérito suyo, ha sido falta de acierto nuestro». Tarde para aprender.

Primeros compases del partido e iniciativa para los encarnados ante unEscobedo con un plan muy claro. Acumuló hombres el equipo de Samu San José en las proximidades del área, una trinchera con alambradas donde Adrián, Javier o Diego esperaban firmes la carga enemiga. Arriba Nacho y Aarón esperando lo que les llegara mientras Mateo afilaba el cuchillo desde el carril diestro. Y la maraña diseñada por Samu SanJosé se le fue indigestando poco a poco a un Real Ávila al que le sonrió la fortuna –minuto 10– cuando el palo evitó el gol de Mario desde la frontal, donde el '2' se asomó para cazar un despeje y romperla con fuerza. El efecto fue alejando el balón del guante de Álvaro, que encontró en la madera un buen aliado.La ocasión espabiló a los encarnados. Doble ocasión para Mario Rivas, ambas desde la frontal y en ambos casos encontró a Laro bajo palos, candidato a héroe del partido.

Tras el calentón se dieron todos una pequeña tregua. Entre idas y venidas se midieron de nuevo dos equipos que ya se habían advertido mútuamente. Volvió a asomarse el Escobedo en una transición de Fermín por banda y disparo de Aarón junto al palo. Trataba de animarse el Real Ávila con las subidas de Alpha, algún pase filtrado de Vitolo, las ganas de Alberto Martín o los lanzamientos a balón parado. El equipo rumiaba las ocasiones pero más por cantidad que por calidad. Le faltaba ritmo al partido y le sobraban errores. Como el que cometió César Llopis –minuto 37– en una horrible cesión hacia Álvaro de Pablo. Se quedó corto el cabezazo del central hacia su portero cuando peleaba un balón en largo con Aarón, que se quedó con el cuero. Regateó a Álvaro y a puerta vacía la mandaba fuera.Ver para creer. Parecía imposible. De nuevo la ocasión de los cántabros reactivó al equipo. Se calentó el Ávila y Miguel de la Fuente, que puso a todo el banquillo a calentar. Y mientras llegaba el final de la primera parte apareció Fer Díaz, inédito demasiado tiempo. Dos fogonazos. Le puso el gol en bandeja a Toper, pero el encarnado no tuvo fe. A la segunda disparó desde el vértice del área para que Laro volara y evitara el gol por la escuadra.

Se esperaba más de los encarnados en la segunda parte. Tuvieron más ocasiones que su rival en la primera, pero no más claras. Y en la espera de una mejor versión, el gol del Escobedo. Salvó minutos antes Álvaro de Pablo el 0-1 a una mano cuando Izan, en el área pequeña, remataba de cabeza un buen servicio de Nacho. Nada pudo hacer poco después cuando Miguel le fusiló. Debió despejar el Real Ávila un corner en contra, quitarse el balón de encima, pero no lo hizo. De un disparo desde la frontal y el rebote entre las piernas de todos, el cuero llegó a las botas de Miguel, que salvando el fuera de juego se quedó en el mano a mano ante Álvaro para firmar el 0-1. Mal asunto. Había que remar en contra y con la presa entre los dientes, no iba a soltarla fácilmente el Escobedo.Y no lo hizo.

Subieron los decibelios, las protestas –penalti incluído por mano– y los ánimos de un Real Ávila encolerizado al que le faltó tranquilidad y claridad para entender que no eran las prisas lo que necesitaba el partido. Se lanzaron al asedio con más corazón que cabeza mientras el Escobedo siguió inquietando en cada contra que podía. Una cuenta atrás.Unos por recuperar el terreno perdido, otros por no perder el ganado. El partido se convirtió en un correcalles. Cayó en la trampa el Real Ávila, que perdió control del partido ante un Escobedo que con dos puntos en su casillero, los tres del Adolfo Suárez eran un valioso premio y la 'picardía' también es parte del fútbol.

Los últimos minutos de partido fueron un quiero y no puedo de los encarnados. Fue en un centro de Mario Rivas –minuto 72– al segundo palo cuando el equipo se acercó de verdad a lo que tanto necesitaba. Primero intentó el remate Ayoub, después Pedro Méndez. Ninguno la pegó con claridad ante el asombro del público, que veía con cierto temor que el Escobedo aún amenazaba a la espalda de los centrales. Cerca –minuto 78– la tuvo Pedro Luz. Empezó la jugada en banda, caracoleó, combinó con sus compañeros y recibió en el área el pase filtrado de Mario Rivas. Con el portero ya batido, su disparo lo sacaba Diego con la uña. Sumando ocasiones llegaban los minutos finales. Se intuía un largo descuento –acabarían siendo 8– tras las pérdidas de tiempo de un rival al que ya le flojeaban las piernas por el esfuerzo. No andaba mucho mejor el Real Ávila, que empujaba con más coraje que fútbol. En estos minutos, lo propio. Y en la perseverancia pudo tener el premio. La colgó Pedro Luz desde la frontal, la prolongó al palo contrario Pedro Méndez pero el remate de Mario Rivas, que sólo tenía que empujarla, no fue preciso. Y se quedó con las ganas Ayoub –minuto 96– de celebrar el gol cuando a su remate de cabeza en el segundo palo respondió Laro con su enésima parada para sostener el 0-1 de un Escobedo que hizo méritos ante un Real Ávila que puso de su parte.