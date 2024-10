Real Ávila.

Ñete; Alpha, César Llopis, Carlos Pascual, Fer Díaz; Vitolo, Adilson (Álex Moreno, 78'); Alberto Martín (Pedro Luz, 59'), Adri Carrión (Doumbia, 88'), Jorge Campos (Toper, 78'), Mario Rivas.

Coruxo.

Imágenes del partido entre el Real Ávila y el Coruxo - Foto: Fotos Isabel GarcíaEsteban; Naveira (Álvaro, 87'), Pereiro, Borja (Guido, 67'), Terranova; Ale, Wily, Domínguez, Pérez (Fariña, 74'); Hugo (Brais, 74'),Fer (Youseb, 67').

Árbitro.

Eduardo Rodríguez.

Imágenes del partido entre el Real Ávila y el Coruxo - Foto: Fotos Isabel GarcíaMostró cartulinas amarillas a los locales Alpha, Carlos Pascual, Álex Moreno y Miguel de la Fuente (entrenador) y al visitante Naveira.

Goles.

0-1 (14)Borja. 1-1 (20') Mario Rivas. 1-2 (36') Naveira. 2-2 (50')Mario Rivas. 3-2 (86')AdriCarrion

Imágenes del partido entre el Real Ávila y el Coruxo - Foto: Fotos Isabel GarcíaIncidencias.

Partido correspondiente a la jornada 8 de la Segunda RFEFdisputado en el Adolfo Suárez.

En una tarde sin musas ni encanto, de mal juego pero mucho trabajo, AdriCarrión se inventaba el gol de la victoria (3-2).Eran los últimos instantes, un final mortecino entre unReal Ávila y un Coruxo que parecían no querer hacerse más daño tras una tarde de más goles que juego en el que los encarnados fueron capaces de sobreponerse a los goles de los gallegos, que se adelantaron hasta en dos ocasiones en un Adolfo Suárez expectante ante lo que estaba ocurriendo. Hubiera sido Mario Rivas el protagonista indiscutible –su doblete permitió al Real Ávila empatar hasta en dos ocasiones– pero el zapatazo a la escuadra del extremo vallisoletano puso el estadio 'patas arriba' para celebrar una victoria importante «por las formas» y por el momento. Tras la derrota ante el Real Avilés y con el Coruxo a tres puntos de distancia, el partido y la tarde tenían un significado importante. Y el final, tras el suspense, fue el mejor.

Fue el primer acercamiento del partido para el Real Ávila. Centro con rosca de Alberto Martín y peinada hacia atrás de Jorge Campos para tratar de sorprender a Esteban, bien de reflejos ante el primer aviso de los de Miguel de la Fuente, que lanzaron el segundo –minuto 7– a saque de córner de Alberto Martín y remate de César Llopis. Le faltó picarla, porque el central, que se elevó ante todos, remató con la frente por encima de la portería.

Imágenes del partido entre el Real Ávila y el Coruxo - Foto: Fotos Isabel GarcíaGestionaba bien el Real Ávila los primeros minutos ante un Coruxo que comenzó a asomarse con una arranca de Fer, que se la llevó de rebote en rebote, o un intento de disparo de Ale.Empujaban los pupilos de David de Dios, que encerraron a los encarnados en el área. Tres córners consecutivos y gol del Coruxo. Se durmió la defensa encarnada. Balón al primer palo, todos a por el esférico mientras Borja quedó solo en el segundo. Le buscaron sus compañeros y le encontraron. No era difícil.No tenía marca. Con total facilidad hacía el 0-1 ante Ñete, que nada pudo hacer. La jugada dejó mudo al Adolfo Suárez. Si éste era el plan de juego que había anunciado David de Dios, le estaba funcionando a la perfección.

Lo que no terminaba de funcionar era la propuesta de Miguel de la Fuente. No sólo era el dibujo, que alargó en exceso al equipo –Vitolo y Adilson se escalonaron demasiado en la medular– y ofreció espacios al rival, sino los problemas en la marca, la subida de los laterales... Sin embargo hay tardes en las que no necesitas jugar bien para encontrar un buen resultado.Y ésta fue una de ellas. En una de las pocas subidas por banda, Alpha encontró a Carrión.Se enfrentó a Naveira y lanzó un gran pase al área. El balón dibujó la rosca para encontrar el pie de Mario Rivas, que se adelantaba a Pereiro y Borja firmando el 1-1.

El gol devolvía al partido al punto inicial. La partida de ajedrez volvía a empezar. Lo que continuaban eran los problemas en el juego encarnado. Ni creaban ni destruían. Y en la indefinición el Coruxo volvió a volcar el partido sobre el área encarnada, que volvería a verse por detrás en el marcador. Alcanzó Hugo el área, caracoleó ante César Llopis y ante la imposibilidad de avanzar filtró el pase entre el central y Fer Díaz hacia Terranova, que apuró línea de fondo para lanza un centro chut. La tocó Ñete para despejarla, pero el cuero lo cazó Noveira, que entraba sólo desde segunda línea para romperla duro y batir nuevamente a Ñete (1-2). En su primera tarde como titular bajo palos, apenas se había superado la media hora de partido y ya recogía por segunda vez el balón del fondo de la red. En la grada ciertos pitos y mucho ruido ante el mal partido de los suyos. Subieron los decibelios cuando de una pérdida en el centro del campo Ale construyó una nueva oportunidad de gol.Se marchó sobre la línea de fondo de Alberto Martín, apurado en la cobertura, y picó el balón al segundo palo, donde Carlos Pascual evitó el remate de Hugo. Llegaba el descanso y Miguel de la Fuente tenía trabajo por delante.

Imágenes del partido entre el Real Ávila y el Coruxo - Foto: Fotos Isabel GarcíaMantuvo su apuesta Miguel de la Fuente.Mismas caras, mismo dibujo pero otra actitud. Yen especial, un paso adelante de un equipo que rápido encontró el tanto del empate. Comenzó todo con un saque de córner que no llegó a su destino, pero la jugada continuó con el balón en posesión, nuevo lanzamiento al segundo palo y aparición clave de Carlos Pascual, que la prolongó al primero, donde Mario Rivas se elevaba para picarla al fondo de la red –minuto 50–y situar el 2-2 en el nuevo vídeo marcador. Ypudo llegar el tercero apenas unos minutos después pero el remate de Mario, de nuevo superando a la defensa, lo paró Esteban sobre la línea de gol.Eran los mejores minutos del Real Ávila, que apretaba a su rival. Se apuntó Fer Díaz a las hostilidades. Arrancó con fuerza desde su banda en una contra en superioridad para ponerla rasa entre las piernas de todos y la llegada de AdriCarrión, que se lanzó pero no llegó a rematar con claridad. Se marchó fuera como se fue el disparo de Fer Díaz momentos después.

Parecía que la mejoría encarnada era ya definitiva, pero encontró respuesta en el Coruxo. No terminó el equipo de Miguel de la Fuente de consolidar su dominio.Necesitaba chispa el equipo, al que se le veía de bajón. Ni unos ni los otros parecían ya dispuestos a hacerse daño. No al menos si eso suponía provocarse el propio. Y cuando parecía que nada iba a pasar, lo que pasó fue el golazo de Adri Carrión. La jugada fue tomando temperatura en los pies de Pedro Luz. Rodeado de rivales, sacó el balón hacia AdriánCarrión, que esperaba en banda. Se entendieron los 'pequeños'. Carrión la protegió, se asomó a la frontal y la pegó con la diestra para ponerla en la escuadra contraria. El gol fue maravilloso (3-2) en un minuto, el 86', que acercaba a los encarnados a la victoria.

El gol lanzó al Coruxo al área encarnada a por aquello que tuvo hasta en dos ocasiones y que ahora tenía en su poder el Real Ávila. Le temblaron los guantes a Ñete y el ánimo al estadio cuando Farias disparó duro y Ñete la dejó suelta en el área. Se defendía el Real Ávila con uñas y dientes. Todos en campo propio ante en una prolongación que se hizo eterna y en la que aguantó el Real Ávila para conseguir una victoria de mucho valor.