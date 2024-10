El Real Ávila firma un inicio de lujo

Tres puntos más y ya son 16 los que tiene en su casillero un Real Ávila que sigue sumando y haciendo méritos en su temporada de debut en Segunda RFEF, una categoría que no regala nada a nadie. «Estar tan arriba es un lujo». Lo recordaba, y hace bien, Miguel de la Fuente apenas había acabado el partido ante el Coruxo en una de esas tardes de más trabajo que fútbol en las que el equipo encarnado fue capaz de levantar, hasta en dos ocasiones, un macador adverso. «No es fácil».No suele prestarse esta categoría a las remontadas. Que se lo digan al Real Ávila, que ya lo había intentado y no lo había conseguido. Se le adelantó el UMEscobedo (0-1) en el Adolfo Suárez y la heróica no funcionó. Se puso por delante el Real Avilés en el Román Suárez Puerta y en el desorden y la precipitación no llegó el empate sino lo contrario, la sentencia (0-2). Esta vez el camino lo trazó MarioRivas.Primero con la izquierda tras un pase de Adri Carrión (1-1), después con la cabeza (2-2) tras una prolongación de Carlos Pascual. Y hubiera hecho el conocido como 'hat trick' perfecto pero su remate con la derecha lo detuvo Esteban sobre la línea de gol. Hubiera sido la guinda perfecta a su actuación, pero el colofón se lo adjudicó Adri Carrión, que dibujó los tres puntos con un lanzamiento a la escuadra (3-2) en el minuto 86.

«Estoy muy contento por todo, por la aportación de todos, por remontar un partido y estar tan arriba. Ahora mismo es un lujo para todos. Para nosotros, para el club, para la ciudad... Toca ilusionarse y acordarse de esto por si vienen mal dadas y saber de lo que somos capaces» explicaba Miguel de la Fuente en un partido cuyo valor iba más allá de los tres puntos obtenidos. Era un partido de seis, los que ahora separan a los encarnados de su último rival, un Coruxo que quería mirar hacia arriba y vuelve a mirar hacia abajo. Y es que esta Segunda RFEF no da tregua. «Es una liga muy complicada» reconocía David de Dios, entrenador del equipo vigués. Cinco descienden, uno promociona. 18 equipos y seis pueden perder la categoría. De locura. De ahí que cada punto pueda valer oro. El próximo fin de semana el equipo se mide al Bergantiños, el conjunto más goleador del grupo. Suma 17 goles, 14 los han firmado Antañón, Pachón y Álvarez. Será duro, pero viajar con estos tres puntos y la cuarta plaza en la clasificación es un lujo.