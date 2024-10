Por el momento, por el rival, «también por la forma, estamos contentos. No es nada fácil ponerte perdiendo hasta en dos ocasiones en el partido y tener la capacidad de remontar, además teniendo la capacidad de abstraernos de la gente, que quería más pero estábamos en dos situaciones de partido con 0-1 y 1-2 en la que no cabía el error.Los riesgos debían ser mínimos» comenzaba explicando Miguel de la Fuente tras el partido ante el Coruxo.Por ello «muy contentos porque Coruxo es muy buen rival.Por momentos ha sido dueño del partido pero hemos conseguido reponernos. En la segunda parte hemos conseguido empatar muy pronto, lo que ha sido fundamental». Un triunfo «porque era importantísimo cambiar la dinámica. Gran partido para colocarnos de nuevo muy arriba. Ojalá juguemos por esto muchas veces. Ahora mismo es un lujo para nosotros, para el club, para la ciudad estar tan arriba.Toca ilusionarse y acordarnos de esto por si vienen mal dadas, saber de lo que somos capaces y tenernos que reponer».

Un partido en el que tocó remontar y se consiguió hasta en dos ocasiones. «No es lo habitual en esta categoría. Pero de resultados en contra llegan victorias que afianzan aún más.Había que ir a por ello. Con 2-2 el partido se quedó un poco muerto, pero ha llegado la calidad individual de AdriánCarrión. La idea era ir a por el partido. La situación en la tabla nos pide eso, arriesgar. Habrá otro momento en que un punto sea un buen punto, pero no nos podíamos permitir dos derrotas seguidas.Hemos ido a por el partido y ha salido bien».

David de Dios

Entrenador del Coruxo

«Que se te vaya el partido con la muy buena primera parte que hemos hecho, donde creo que apenas hemos permitido dos disparos a portería y que hemos dominado claramente, te duele.En cinco disparos a portería en todo el partido nos han metido tres» explicaba David de Dios, entrenador del Coruxo. «Hemos hecho cosas buenas en ataque, pero a nivel defensivo somos lo que somos y estamos cometiendo demasiados errores para poder sacar puntos, especialmente fuera de casa» lamentaba. «Creo que al final ha sido un partido muy típico de Segunda RFEF, igualado, cerrado, del que no esperaba gran cosa en la segunda parte. Cuando pensaba en que quizás había que acogerse al empate, cuando ya no sucedía nada en el partido, en una acción puntual con un golazo se ha decantado. No estábamos pensando en la clasificación sino en sacar muchos puntos.Da igual ante qué rival o dónde».