El Real Ávila, en guardia ante la pegada del Bergantiños

Preparados y mentalizados. Delante el Bergantiños, un púgil impredecible en muchos casos pero de pegada implacable si el rival baja la guardia. Un equipo capaz de dejarse por el camino seis puntos en tres empates con Numancia, Laredo o Llanera, tres rivales con la soga al cuello por las inquietudes del descenso, pero al mismo tiempo de noquear y mandar a la lona por KO al Real Avilés, Salamanca UDS o RSGimnástica a base de goles. 17 suma en total, la cifra más alta del Grupo 1 de Segunda RFEF. 14 de ellos los han marcado Antañón (5), Pachón (5) o Álvarez (4), los dos primeros pichichis del grupo. «Nos va a medir muy bien» avanza Miguel de la Fuente ante el próximo rival de un Real Ávila que se demostró así mismo capaz de aguantar los golpes, levantarse y tumbar a su oponente. Porque el último triunfo ante el Coruxo tuvo mucho valor. Desde los tres puntos ante un rival que quería aquello de lo que disfruta el equipo encarnado, ahora cuarto en la tabla, pero en especial la demostración de ser capaz, en una categoría comoSegunda RFEF, de remontar hasta en dos ocasiones un marcador adverso para terminar por llevarse el triunfo. No es una lección menor. Ni para sí mismo ni para los demás.

«El de este sábado es un partido importante» reconoce el técnico encarnado ante la visita –17,00 horas– al As Eiroas, un campo de césped artificial que maneja a la perfección el Bergantiños. No sólo es eso. «La clasificación dice que es un rival directo». Porque los encarnados son cuartos, los coruñeses quintos a tres puntos de distancia. Y aunque la temporada es una carrera de fondo, también es una persecución.

«Se trata de un equipo fuerte, con facilidad goleadora, un equipo muy completo y que tiene muy buenos lanzadores a balón parado» describe. Deberá tener cuidado con ello el equipo encarnado, que precisamente en la suerte del balón parado ha recibido no pocos goles en las últimas jornadas. Por ahí se le escaparon los partidos ante el UMEscobedo y Real Avilés y por la misma brecha comenzó la vía de agua ante elCoruxo. No debería volver a ocurrir. Si ocurre, tranquilidad.Ante el Real Avilés el equipo se precipitó. «El otro día tuvimos tranquilidad, el equipo creció y consiguió empatar. Si vuelve a pasar, tranquilidad para saber manejar los tiempos de partido». Han aprendido de sí mismos y también han demostrado que «al rival que va ganando se le puede hacer difícil conservar el resultado.Pero la idea de esta semana es no tener esa situación y tener la contraria, ser nosotros los que nos adelantamos».

Deberá salir a relucir, más que nunca, esa versión del Real Ávila de equipo sólido y bien estructurado porque del rival «llama mucho la atención» su pegada. «Estamos avisados.Creo que el equipo ha interpretado muy bien lo que tenemos que hacer. Si en esa medida de fuerzas son ellos los que consiguen adelantarse sabemos que tenemos conocimiento de cómo hacer las cosas para sacar el partido adelante» insistía De la Fuente.

Necesitarán los encarnados su mejor versión. Necesitarán la fortaleza de grupo que Miguel de la Fuente pone como una de las claves esta temporada. «Es la diferencia, el salto de calidad respecto a la temporada pasada. Estamos tratando de reforzar a esos jugadores que, teniendo menos minutos, los minutos que aportan son de calidad, de una intensidad tan alta como si salieran de inicio. Ante el Bergantiños lo vamos a necesitar porque es un equipo que físicamente nos va a exigir. Vamos a tener que correr mucho. No sólo tenemos que tener personalidad para que sean ellos los que corran, sino que sabemos que habrá fases de partido en la que serán ellos los dominadores». Pone con ello en valor a quienes salgan al césped en la segunda parte o en los últimos minutos.

Vuelve a estar disponible a Deiby pero en el plano de bajas se mantienen los ya conocidos Babu, Sisse o Tena, una baja «muy importante. En pretemporada no estuvo y ya lo notamos pero es una situación que está ahí, que se tiene que confirmar y que de momento no podemos dar nada por definitivo».Ante Coruxo fueron Vitolo y Adilson, ante el Real Avilés se les unió Álex Moreno. Diferentes combinaciones y nombres. «Cuando tienes un problema es cuando encuentras una solución».