El Coruxo reta al Real Ávila

El Real Ávila vuelve a casa. Nada como el calor del Adolfo Suárez para recuperar el ánimo y la ambición después de uno de esos partidos en los que las sensaciones y los resultados no se dieron la mano. Ocurrió en Avilés en una tarde en la que se podía ser segundo y se acabó siendo quinto. Un daño colateral, no más. La 'avería' no debería ir a mayores. «Cuando tengamos que perder mejor que sea con esa sensación de haber ido a por el partido, teniendo las ocasiones y minimizando al rival» valoraba Miguel de la Fuente, que ve a los suyos con confianza para regresar al verde. No hay que olvidar que su verdadera 'guerra' es la permanencia. De ganarla, ya habrá tiempo de librar otras batallas. Y en esas recibe al Coruxo, un equipo que confía en sus prestaciones cuando tiene que salir a terreno ajeno. Mucho más si el premio de los tres puntos puede ser alcanzar aquello que ahora tiene el Real Ávila en sus manos, los playoffs. Perdió en Avilés. Como los encarnados, cedieron en el Ramón Suárez Puerta por 2-0, pero se impusieron ante el UDLlanera (1-2) o el Laredo (0-2) en sus últimas dos salidas. Dos campos muy diferentes a un Adolfo Suárez, un estadio que marca la pauta. «A ver aquí en este campo que es más grande...» se pregunta el técnico encarnado ante lo que pueda deparar el césped abulense.

Lo pisarán los de David de Dios en busca de tres puntos que les igualen en la clasificación con los encarnados. «Es un rival peligroso» avisa Miguel de la Fuente ante el partido que les espera este domingo a las 16,30. Un equipo con tablas en una categoría, llámese Segunda B o Segunda RFEF, en la que han aprendido subsistir y algo más –fueron cuatros en la 2021-22– en una última década en la que han logrado asentar el proyecto. Un equipo que mezcla «juventud con veteranía, que trabaja bien cuando tienen balón, que tienen muy claro cuándo deben ir arriba, cuando estar atrás, que hacen buenas transiciones...» explica sobre su rival el entrenador encarnado. «Estamos preparados» asegura De la Fuente. Lo hace también David de Dios. «Tenemos nuestro plan de partido» avisa un técnico que vislumbra un duelo cerrado. «El que se adelante tendrá mucho ganado» avisan ambos.

Recupera Miguel de la Fuente a Tóper, ausente ante el Avilés, pero no podrá contar con Tena y Sisse, de nuevo bajas junto a las ya conocidas de Babu, Cassio o Deiby, duda.