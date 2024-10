Partido de tres puntos, premio de seis. Es la ambición del Real Ávila, como la de su afición, el poder jugar por el mayor premio posible. La temporada acabará diciendo cuál es.Pero el deseo no está enfrentado con la que debe ser la primera realidad y objetivo del equipo, la permanencia. Cuanto antes se encarrile, mejor, antes se podrá soñar con otras cosas. Yla visita del Coruxo este domingo –16,30 horas– al Adolfo Suárez se puede mirar desde ambas perspectivas.Son tres puntos para mantenerse en la zona alta, para recuperar la dinámica positiva en lo que a resultados se refiere y quién sabe si para volver a tener la oportunidad más pronto que tarde de volver a pelear por lo más alto.Pero esos tres puntos pueden ser seis si se mira a esa 'escueta' zona media y baja de la tabla en una Segunda RFEF donde un par de victorias te hacen mirar hacia arriba y un par derrotas te sitúan boca abajo. En ese espacio donde la tranquilidad puede dar paso a la tormenta se mueve ahora mismo el Coruxo, noveno pero a tres puntos de distancia de los encarnados, quintos. Los mismos tres puntos que tiene de ventaja sobre el RCDeportivo Fabril en promoción de descenso.La gloria o la intranquilidad, a la misma distancia.

«Ganar a un rival como el Coruxo es ganar una distancia de seis puntos que nos darían mucha tranquilidad» reconoce Miguel de la Fuente, entrenador de un Real Ávila que quiere seguir engordando su casillero lo más rápido posible hasta esos 45 que se han fijado como el mínimo para la permanencia. «A estas alturas de temporada poder sumar 16 puntos y coger esa distancia con las posiciones 13-14, que es en las que nos fijamos ahora mismo, sería importante» explica el técnico encarnado, que entiende que aún «es pronto» para ver una fractura en la clasificación entre la zona alta y la baja.«Es una categoría en la que, habiendo 5-6 equipos en la zona baja que pierden categoría y 4-5 por arriba que optan al ascenso, la zona media es muy pequeña. Apenas habrá dos, tres puntos de diferencia. No creo que de momento haya mucha ruptura» vislumbra.

Prepara el equipo el partido pensando en tres puntos para seguir en la zona alta, 'seis' para ganar tranquilidad respecto a quienes ocupan la zona baja. Lo hacen sabiendo que tendrán una ausencia importante, Tena. Lo confirmaba Miguel de la Fuente en la previa del partido. Tras ausentarse del encuentro ante el Real Avilés no llega tampoco al de este domingo por cuestiones personales –«está inmerso en un proceso laboral»– pero tampoco lo hará Sissé, que si bien no ha terminado de afianzarse como titular en la medular, era siempre un recambio de garantías para cambiarle la marcha al partido. La preocupación en el seno del cuerpo técnico es relativa. «Hay varios jugadores que se pueden adaptar a muchos puestos», empezando por esa zona interior. «Estoy adaptando a Alberto, Pedro Luz... Estamos ante partidos de 90 minutos. Unos empiezan, otros entran y deben mantener el nivel o subirlo» recuerda ante la importancia que da no sólo a los once titulares sino a los posibles protagonistas en los cambios posteriores. «Fue lo que echamos de menos en Avilés. La profundidad de banquillo la necesitamos». Tendrá que volver a mover piezas en el centro del campo. No será la primera ocasión. Por lesiones, ausencias o decisiones técnicas, es algo habitual.

Con Tena lesionado en el inicio de curso, comenzaron jugando en la Ciudad Deportiva de Abegondo Vitolo y Sissé con Adilson como acompañamiento. Ante elUPLangreo el regreso de Tena le llevó a formar pareja con Vitolo. Una propuesta que repetiría 15 días después de nuevo en casa ante el UMEscobedo.De por medio la había roto ante el Marino de Luanco, donde fue Sisse el acompañante de Tena. El maltrecho tobillo de Vitolo y el ya lesionado Sisse llevó a Adilson a ser la pareja de Tena ante el ante el RayoCantabria en La Planchada. Una pareja que repetía ante el Guijuelo en el Adolfo Suárez. Cuando ha estado Tena, no ha faltado en el once titular.Ausente en Avilés, como Sisse, fue la oportunidad para Álex Moreno en un partido con cambio de dibujo incluido. Le dio la manija como pivote único con las ayudas de Vitolo y Adilson. La solución este domingo ante el Coruxo se la guarda en su libreta Miguel de la Fuente.

Juegue quien juegue ya sabe David de Dios, entrenador del Coruxo, que les espera un partido «cerrado».El técnico del conjunto gallego reconoce en el Real Ávila un equipo «muy sólido, estable».Por ello no duda que «el equipo que se adelante en el marcador tendrá mucho ganado.Creo que va a ser un partido a marcador corto.Sabemos lo que debemos hacer».