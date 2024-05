Aún le queda una última jornada al Grupo VIII para cerrar la temporada 2023-2024.Un último partido para un Real Ávila que bajará el telón en Tercera RFEF y lo subirá de nuevo en Segunda RFEF. Quiénes lo levanten es ahora la pregunta. Puede parecer pronto, con un último partido por jugarse y la disputa de los playoffs de ascenso por delante, pero el fútbol es una rueda que no para. «Desde mañana comenzaremos a preparar la temporada que viene en Segunda B» decían desde la grada Luis Perote, presidente del Consejo de Administración y propietario del club junto a Gonzalo Arguiñano mientras equipo y público festejaban el ascenso sobre el césped. Y en ese 'mañana' toca preguntar por Miguel de la Fuente y quienes han formado parte del histórico ascenso del equipo a Segunda RFEF. «Primero tendré que renovar yo» era la respuesta de JoanFarías, Director Deportivo del Real Ávila, con la que 'capeaba' la pregunta cuando salió el tema en 'Tiempo de Opinión' de La Jornada de La 8 Ávila. Lo mejor en estos casos ir al propio afectado, Miguel de la Fuente, que en la última previa de partido aceptó la pregunta y lo dejó todo muy claro con su respuesta. Quiere seguir, pero con 'condiciones'. Su 'sí' no es un cheque en blanco tras la experiencia que ha vivido este año.

«Nos tenemos que sentar, hablar de la idea que tienen –por los propietarios del club– para la temporada que viene. Desconozco los contratos de muchos de los jugadores, no sé quién renueva automáticamente o quién puede tener opciones de salir.El escaparate de la temporada y el ascenso ha sido muy grande y tenemos jugados aquí Sub'23 que entiendo que tengan sus opciones y pudieran salir».Quiere hablar de plantilla, pilar fundamental en todo proyecto. «Si voy a ser la persona que esté al frente de la plantilla tendré que dar una lista de gente que me gustaría que se quedara». Como es normal, y aunque exista la figura de Joan Farías como Director Deportivo en el club, quiere tener voz y voto en la confección del vestuario.

«Nos tenemos que juntar todos. Dirección deportiva, para ver su idea, cuerpo técnico, para ver la nuestra, y el club, para ver hacia dónde se quiere ir» explica Miguel de la Fuente, que tira de ejemplos para visualizar el tipo de modelo de proyecto en Segunda RFEF. «Tenemos el ejemplo del Guijuelo o la Segoviana pero también tenemos el ejemplo de la Arandina.Seguimos teniendo ejemplos y no está mal mirarse al espejo de lo que les ha ido bien y lo que no les ha ido tan bien a otros para aprender de aciertos y errores».

Deja claro Miguel de la Fuente que quiere seguir. «He estado muy a gusto aquí. Con lo mal que lo hemos pasado llegar aquí y pensar en otra cosa... Pero a una piscina sin agua no te puedes tirar y debemos saber lo que hay y lo que no hay. He cogido mucho cariño a la ciudad, al club y a un grupo de jugadores que puede ser la base del vestuario del año que viene, pero debemos ir todos –club, dirección deportiva y cuerpo técnico– en la misma idea y este año hemos tenido muchas divergencias.Es así» reconoce Miguel de la Fuente en un curso que se cerró de la mejor manera posible pero en el que no fue todo un camino de rosas. Y no sólo por lo deportivo. «Está muy bien el día en el que se consiguen los objetivos ponernos todos las medallas pero hay que estar a las buenas y a las malas».