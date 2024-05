Dejó muchas imágenes la celebración del campeonato y ascenso del Real Ávila a Segunda RFEF.Una de ellas llegó de la mano de Miguel de la Fuente y su cuerpo técnico, que saltaron al campo vestidos de negro con una camiseta muy particular, la de los Cazafantasmas, cuando llegó el momento de celebrar lo conseguido. Al grito de «Buuuuuuuuuu» sacaron toda la rabia contenida desde hace semanas.Y es que esta particular celebración tiene su historia detrás y un claro destinatario, el Salamanca UDS. Porque desde el Helmántico, cuando emprendieron la caza y captura de los encarnados, alimentaron una 'campaña' a través de las redes sociales –el otro fútbol– para despertar la inquietud entre jugadores y seguidores encarnados por la posible pérdida del liderato. No había día ni jornada en la que las noticias del club y de los propios medios de comunicación en las redes sociales no fueran contestadas con un «BU» repetido una y otra vez por los seguidores del club charro. Imitando el sonido de los fantasmas, trataron de sembrar la duda, el miedo y la discordia entre los encarnados, entonces en un bache de resultado. «Ya hablaremos cuando toque» decía Miguel de la Fuente. La primera respuesta la dieron sobre el terreno de juego ante el Astorga con una victoria que «alejó los fantasmas» como apuntaba entonces Diario de Ávila en referencia a lo que estaba pasando. El 'suflé' charro acabó por deshincharse cuando los salmantinos perdieron ante el Tordesillas. Había ganas en el Real Ávila de responder a lo que estaba pasando, pero la prudencia fue la mejor consejera. El domingo llegó el momento de hacerlo.