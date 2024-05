Un ascenso para Ávila

La celebración del título de campeón del grupo VIII de Tercera RFEF y del ascenso a la Segunda RFEF por parte del Real Ávila continuó en la jornada de este lunes con una serie de actos que terminaron en la plaza del Mercado Chico con un espectáculo musical previa recepción en el Ayuntamiento de la capital.

Antes, la plantilla se desplazó hasta el Santuario de Nuestra Señora de Sonsoles, dónde cada inicio de temporada también se acercan para visitar a la Virgen, volviendo en esta ocasión como parte de la celebración del éxito de la temporada. Posteriormente, el equipo viajó hasta el centro de la ciudad en donde fueron recibidos en la iglesia de San Juan por la Cofradía de la Esperanza, para desde allí, con la que el club tiene una vinculación especial. Desde allí, cruzando el Mercado Chico, fueron recibidos por el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, en el Salón de Plenos del Consistorio abulense, con la presencia de buena parte de la Corporación municipal y también, y con sitio reservado en reconocimiento a su labor, los cinco ex concejales de Deportes desde el último ascenso de Tercera División en el año 2002, José Martínez Gañán, Miguel Ángel Abad, Patricia Rodríguez, Pablo Luis Gómez y Félix Meneses, para quienes el alcalde tuvo palabras de agradecimiento por su labor en favor del equipo abulense durante todos esos años.

Sánchez Cabrera comenzó felicitando a los jugadores, técnicos y directivos del Real Ávila, a quienes les agradeció «el trabajo que habéis hecho durante toda la temporada, que ha sido maravilloso». Recordó a los componentes del equipo que «esta es vuestra casa» y destacó que «el Ayuntamiento y el Real Ávila estarán siempre vinculados». El alcalde dijo recibir al equipo «en nombre de los 60.000 abulenses, que se sienten orgullosos de todos vosotros, y que han vibrado y disfrutado de los partidos y los resultados que habéis conseguido». Sánchez Cabrera tuvo también un 'recuerdo' para el principal rival del Real Ávila en la lucha por el ascenso, el Salamanca UDS, «que han sido un poco fantasmas», dijo.

Posteriormente, firmaron en el libro de honor del Ayuntamiento de Ávila una serie de representantes del club entre propietarios, directivos, entrenadores y jugadores, y hubo un intercambio de regalos, con una reproducción en piedra del arco del Alcázar del Ayuntamiento al club, y del club al Consistorio de la camiseta conmemorativa del ascenso y de una del Centenario firmada por toda la plantilla.

El presidente del Consejo de Administración del club, Luis Perote, agradeció el recibimiento por parte del Ayuntamiento y destacó que «este es un éxito no sólo de entrenadores y de jugadores, sino también de mucha gente que hay detrás. Vamos a una categoría que es muy bonita y esto ya son palabras mayores, Esperamos que la gente se vuelque con el Ávila».

saludo desde el balcón. Al grito de «campeones, campeones» salían al balcón del Ayuntamiento los protagonistas del campeonato y ascenso. Aplaudió a los suyos la afición en un Mercado Chico desde donde se oyeron todo tipo de cánticos. Se acordaron del Salamanca UDS, preguntándose «dónde está» ahora el equipo charro y pidieron un «estadio nuevo» cuando Luis Perote, presidente del Consejo de Administración y uno de los propietarios del club, salió al balcón junto al alcalde Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

Fue Andrés Llorían, para el que la afición pidió la renovación, el primero en tomar la palabra. «Tenía algo preparado, pero lo he perdido».Sin chuleta «diré lo que me sale del corazón» y lo que le salió a este asturiano de nacimiento pero sangre encarnada es dar las gracias a una afición «que lleva 22 años de sufrimiento, de temporadas malas, de cambios de jugadores y propietarios... Este ascenso os lo merecéis.Gracias infinitas por vuestro apoyo, por los kilómetros recorridos, por la lluvia, por las granizadas... Gracias a vosotros. Sois una parte muy importante» les recordó en una temporada en la que el aliento de la afición empujó al equipo en los peores momentos. Un ascenso que dedicó a los presentes pero también «a los que ya no están con nosotros. Muchos me han enseñado en estos 12 años lo que es este club y esta ciudad.También va por ellos». Y deseando que no sea la última vez que acudan al Ayuntamiento, pasó el micro a DaniTena, que se animó como maestro de ceremonias. Fue dando paso a los suyos. Jorge Campos, Toper, Shergo,Garrosa, Alpha, Carlos Pascual... y Miguel de la Fuente, que tomó el micrófono para contarles a todos una pequeña anécdota.«Cuando peor estábamos me crucé por la ciudad con dos personas mayores que me dijeron que lo íbamos a conseguir. Se lo trasladé a la plantilla, les conté la ilusión que había en la ciudad. Le echaron personalidad, orgullo, tiraron para adelante.El ascenso se lo quiero dedicar a los jugadores pero sobre todo a las familias, que lo han pasado mal, pero entre todos lo hemos conseguido».