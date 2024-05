Real Ávila.

Alvaro (Garrosa, 83'); Toper (Llorián, 83'), Ibra, Carlos Pascual, Alpha; Tena (Paco Benitez, 79'), Fer Albin; Alberto Martín, Adilson (Álex Moreno, 57'), Jorge Campos; Shergo (Fer Díaz, 57').

La Virgen del Camino.

Fiesta de campeonato - Foto: David CastroDani, Varillas, Fran, Javi (Martino, 73'), Trust, Abel (Alberto, 57'), Basalo (Porfi, 73'), Jaime, Diego,Miguel Ángel, Joaquín (Belotti, 57').

Árbitro.

Juan Bustos.

Fiesta de campeonato - Foto: David CastroSin cartulinas

Goles.

0-1 (10')Abel. 1-1(23') Alpha. 2-1 (26') Jorge Campos. 3-1 (76') Alberto Martín

Incidencias.

Partido correspondiente a la jornada 33ª de la Tercera RFEF, disputado en el Adolfo Suárez ante cerca de 2.500 personas.

Por fin llegó. El Real Ávila es campeón del Grupo VIII de Tercera y nuevo equipo de Segunda RFEF tras una temporada que tuvo su merecido premio en una de las mejores tardes que se recuerdan en el Adolfo Suárez.Nadie se quiso perder un día que comenzó en susto y terminó con una fiesta por todo lo alto cuando el colegiado señaló el final del partido y confirmó, ahora sí, que el Real Ávila era campeón y nuevo equipo de Segunda RFEF. Dos décadas después, el Real Ávila lograba el ascenso.

Alineación de gala entre los encarnados. Saltaba al campo el Real Ávila con 'todo' porque todo lo tenía en juego. Recuperaba Miguel de la Fuente a Adilson para el once tras su partido de sanción en Santa Marta. Los demás, sus 'incondicionales', a los que se ha sumado Shergo en el tramo decisivo de la temporada por méritos propios y goles.Lo que se le pide a un '9'.

Ambientazo y nervios en el Adolfo Suárez en una tarde que era una ocasión y oportunidad. Nadie quería oír ni hablar de Miranda y un último desplazamiento para conseguir lo que se debía cerrar este mismo domingo. La responsabilidad pesaba en las piernas de los locales. La primera intentona –minuto 3– fue de Miguel Ángel, bien cerrado por Carlos Pascual para quitarle ángulo. Fuera se marchó el disparo de Javi cuando trató de sorprender tras pérdida y robo sobre Fer Albín en la medular. Los de Nanín y Perona no estaban dispuestos a ser meros espectadores en una tarde predispuesta a la fiesta pero en la que primero había que ganar.

Le pedía Miguel de la Fuente a los suyos tener el balón, el mejor remedio para los nervios y la ansiedad en una tarde así. Y en los nervios y el error la tarde y el estómago de todos se puso del revés. Error garrafal de Ibra, que en el tembleque de piernas perdía el balón en las inmediaciones del área para que Abel se encontrara con un regalo inesperado.Porque el '9' virginiano se encontró en un mano a mano con Álvaro. Salvó la salida del portero y la carrera a la desesperada de Toper, que trató de alcanzar a un rival e impedir un gol que subía al marcador (0-1) para susto y congojo general. Del pánico no despertó el equipo, porque momentos después era Alpha el que fallaba ante Diego, que tras alcanzar la línea de fondo lanzaba el pase de la muerte al corazón del área. Por suerte estaba vacía, de propios y ajenos.

El 0-1 aceleró la ansiedad de los encarnados y multiplicó los errores. Se sentía cómoda La Virgen del Camino en este papel inesperado de juez y verdugo. Bien posicionados, los leoneses ofrecían pocos resquicios al juego de un Real Ávila que buscaba en el balón parado su ocasión. Se llevó las manos a la cabeza –minuto 20– Shergo en un remate a primer palo entre el tumulto que Dani sacaba bajo palos. Era un buen aviso.

Trataba el Real Ávila de recuperar su mejor versión y la iniciativa. Había que encontrar el primero antes de pensar en el segundo, aunque en momentos así el corazón manda sobre la cabeza. Y el primero se encontró en las botas de Alpha, más veces ángel que demonio. Surgió la jugada en el pecho y control de Jorge Campos para marcharse por banda de Basalo y cederla a Adilson en la frontal. El balón se le hizo un ovillo en los pies y lo deshilachó Alpha. El lateral se reconvirtió en delantero, caracoleó por el alambre del área y con la zurda la pegó entre el resquicio de piernas para ajustarla al palo y evitar la estirada de Dani (1-1).

El empatecambio la cara al partido y el semblante de todos, pálidos tras el tanto leonés. Ydel primero se pasó al segundo apenas tres minutos después. Se lo inventó Jorge Campos, zurdo de nacimiento y diestro para hacer un gol que podía valer un ascenso. Cazó el balón en el vértice del área para hacerse hueco entre Basalo y Varillas, que pensaron que su pierna buena es la izquierda y se olvidaron de que en tardes así lo que cuentan son las ganas. Yle puso todas para romperla con la derecha al palo corto, sin apenas ángulo, para hacer el 2-1 y desatar la locura general. El Real Ávila había dado la vuelta al marcador en tres minutos. Del susto y el pánico inicial, a la tranquilidad de un Real Ávila que pasó a gestionar los tiempos como tocaba. Yde una de las mejores jugadas del Ávila pudo llegar el tercero. La cocinó Adilson en la medular y la terminó por rematar ante Dani, que la salvaba sobre la línea a duras penas evitando un 3-1 que hubiera matado el partido. Les hubiera 'matado' a todos Miguel de la Fuente si el gol de Fran, al borde del descanso, hubiera subido al marcador cuando el central remataba impecable y sin oposición al fondo de la red un saque de falta. Lo anuló el colegiado por fuera de juego. Menos mal.

Comenzaba la segunda mitad con el Real Ávila con ganas de rematar el partido. Le recordó Juan Bustos a Miguel de la Fuente de quién era la responsabilidad de llevar el partido. Aunque el marcador era a favor, los nervios seguían presentes, en el césped y en la grada. No manejaba el partido el equipo encarnado, a la defensiva ante un rival que volvía a empujar. Movió ficha Miguel de la Fuente. Shergo y Adilson dejaban el césped para dar paso a Fer Díaz y Álex Moreno, que pudieron protagonizar el tercero. La colgó Fer Díaz desde la banda al segundo palo –minuto 61– donde Álex Moreno se lanzaba a ras de suelo para rematarla. No tuvo éxito, pero la ocasión reactivó a una grada que empezaba a entregarse a los brazos del campeón, al que empujaba desde fuera y que reclamó mano de Fran en el área cuando Fer Díaz, en una contra que empezó y quiso acabar rematando Carlos Pascual, lanzó el centro raso y el central virginiano, que resbaló, la tocó con la mano. No lo era, pero se pidió. Y el público se entregó a su 'kaiser', Carlos Pascual, cuando en el enésimo error de Ibra recuperó la posición a pleno pulmón para rebañarle a Miguel Ángel el cuero a la desesperada cuando el virginiano ya imaginaba el mano a mano ante Álvaro.

Había que matar el partido y el ascenso y lo certificó Alberto Martín. Cabalgada de Fer Díaz por banda –minuto 76– que lanzó el pase raso al área. No llegó Jorge Campos en boca de gol pero llegó en el segundo palo Alberto Martín. Ahora sí. Era el 3-1 y el Adolfo Suárez lo festejó por todo lo alto en un final de partido que ya fue una fiesta por todo lo alto. Una fiesta de campeonato, como merecía la ocasión.Una fiesta para la historia.