Han sido muchas las felicitaciones que le han llegado al Real Ávila a través de las redes sociales por su ascenso a la 2ª RFEF. Comenzando por ex jugadores del equipo, varios de ellos con experiencia en playoffs de ascenso fallidos, y siguiendo por ex entrenadores, clubes de la capital y de la provincia y equipos de la región y de fuera de ella, que han querido acordarse de un club que llevaba más de dos décadas buscando lo que encontró el pasado domingo.

A esa búsqueda se refería un ex del Real Ávila, Sito Cruz, quien aseguraba que «no puedo sentir más alegría por toda una ciudad y por tanta gente que colabora, que ayuda y que trabaja día tras día para el club. Mi más sincera enhorabuena. Os lo merecéis muchachos. Gracias por hacer posible lo que un día intentamos muchos otros». Rubén Ramiro fue uno de esos que lo intentó, y se congratulaba del éxito, «a celebrar ese ascenso tan bonito que habéis trabajado y luchado durante toda la temporada». Lo mismo que Gonzalo Galán, uno de los componentes de la plantilla que logró el último ascenso de Tercera, quiendebaja escrito «enhorabuena querido Real Ávila. Que la 3ª RFEF no forme parte de tu historia de los próximos 100 años, que incluso lleguemos a superiores categorías y que podamos ver más cantera de nuestra querida Ávila ser partícipes de tu historia». También Javi de Mesa se acordó de su ex equipo, «Enhorabuena encarnados. Era el año marcado en el calendario y no hay mejor regalo que este. En especial a todos esos amigos que sentís el Real Ávila de corazón, disfrutar del camino y de lo que habéis conseguido con el equipo de vuestra tierra. Un abrazo de otro encarnado». Un jugador de Ávila, ahora en tierras extremeña, Raúl Arroyo daba la enhorabuena «al Real Ávila y a y a toda la afición (entre los que me incluyo) por su ascenso a 2ª RFEF. Los que hemos estado dentro sabemos la grandeza y lo que significa llevar la camiseta del REAL ÁVILA». Otro ex, Adrián Sánchez, se acordaba de que «la ciudad y los aficionados del Real Ávila se merecen un equipo en 2ª RFEF. Especialmente Tena, Carlos Pascual y Andrés Llorián». Jorge Marazu, en su día componente de una de las plantillas que intento el ascenso, también se acordó del Ávila, lo mismo que Jorge Barrera, ahora en el Diocesanos, quien consideraba que es «un premio merecido a una gran temporada. Gran paso para la ciudad y el deporte abulense», y por terminar con los ex jugadores, David Sanz apuntaba que «la ciudad y los encarnados se merecían este ascenso, muy feliz por vosotros».

Más gente del fútbol, en este caso profesional, como el ex-entrenador del Real Ávila Borja Jiménez, que terminaba su rueda de prensa tras el partido Eldense - Leganés acordándose de «querer felicitar al Real Ávila, el club de mi ciudad, que ha ascendido hoy después de muchos años. Felicidades para toda la gente de Ávila». El que fuera director deportivo del Real Ávila, Carlos González, tenía palabras para mostrarse «feliz por ver al viejito en el año de su centenario lograr ese ansiado ascenso, pero sobre todo me alegro por los que nunca fallan y tanto han sudrido apoyando al equipo de su ciudad. Disfrutadlo mucho, familia». También David Mayoral, que decía «por fin. Enhorabuena a todos los que componen el club. Qué bonito es ser encarnado».

deporte de Ávila. No podían faltar las felicitaciones desde el deporte abulense, comenzando por el Colegios Diocesanos, equipo con el que ha compartido grupo esta temporada, quien dejaba constancia de su enhorabuena «por un ascenso histórico, en un año especial y tras una gran temporada. Enhorabuena a la familia encarnada». Otro equipo con el que ha compartido Tercera, la Cultural Cebrereña apuntaba en sus redes sociales, «enhorabuena amigos. El fútbol abulense está de fiesta. Aplaudimos vuestra enorme temporada histórica». También equipos de la Liga Provincial como el Atlético Candeleda, Casillas o Rayo Abulense, dejaban constancia de su enhorabuena a los encarnados. Fuera del fútbol, el Óbila CB también se sumaba a las felicitaciones, «enhorabuena, equipazo. Campeonato y ascenso totalmente merecidos, justo premio al esfuerzo desplegado a lo largo de la temporada. Gracias por seguir contribuyendo al impulso del deporte abulense». Incluso su presidente, Carlos Hernández, a nivel particular, también hacía pública su felicitación. El Club Puente Romanillos («enhorabuena por este merecido ascenso. Enorme temporada»); Grizzlies Ávila; ÁbulaGym;BM Ávila 7 Metros(«enhorabuena a toda la familia encarnada del Real Ávila, merecido triunfo y merecido ascenso. Enhorabuena a la plantilla, cuerpo técnico y directiva. Gran temporada»); y el club Milagrosa Las Nieves («enhorabuena a todo el conjunto de personas que conforma este gran club por el tan ansiado ascenso a 2ª RFEF. El orgullo de toda una ciudad. Estaremos animándoos en esta nueva categoría» ), también se unieron a la felicidad del Real Ávila, lo mismo que David Navas, ex ciclista y uno de los responsables de la Vuelta a Ávila, quien sobre el logro encarnado decía que, «todos queríamos que estuviera un poquito más arriba y lo ha conseguido».

Muchos clubes de la región y de fuera, algunos de ellos compañeros de temporada del Ávila, dieron muestas de deportividad felicitando a los abulenses. El Real Valladolid los felicitaba por «esta pedazo de temporada» y hasta el eterno rival, la Gimnástica Segoviana, ascendida a la 1ª RFEF, escribía «enhorabuena vecinos». Atlético Bembibre, Becerril, Unionistas de Salamanca, Palencia Cristo Atlético («enhorabuena compañeros, merecido premio tras una gran temporada. Vais a disfrutar de una categoría preciosa y ojalá que la disfrutéis mucho tiempo»); CD Guijuelo; Ourense CF; Atlético Astorga; Unami CP;UD Santa Marta; o Arandina, fueron algunos de esos clubes que tuvieron el detalle de felicitar al Ávila, junto con la Federación de Fútbol de Castilla y León y la Asociación de Fútbolistas Españoles (AFE).

Y fuera del deporte, las administraciones, Ayuntamiento, Diputación, Junta, Subdelegación del Gobierno, grupos políticos, políticos a nivel particular y aficionados desde todos los rincones de España y hasta del extranjero, dejaron constancia de su alegría por un éxito que esperaba hacía 22 años.