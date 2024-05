En un día especial, programa especial. Se trasladó La 8 Ávila al césped del AdolfoSuárez, que acogió el programa de deportes 'La Jornada' allí donde apenas 24 horas antes se había proclamado campeón unReal Ávila que festejó con los suyos un ascenso histórico a Segunda RFEF, «un sueño» para todos los que conforman el Real Ávila, de arriba a abajo, sin excepción». Y se escucharon sus voces, sus sentimientos y sus experiencias a través de los micrófonos de 'La Jornada', el programa de deportes de La 8 Ávila que dirige Roberto Ponce y que llevó de nuevo a sus protagonistas al lugar de los hechos.

«Nunca había ganado una liga y escuchar al estadio gritar eso de 'campeones, campeones' todavía hoy te emociona» explicaba Miguel de la Fuente, entrenador del Real Ávila, tras una tarde de muchos sentimientos y lágrimas «de emoción, de felicidad» explicaba Salvador López, segundo entrenador. «Cuando dije que ojalá el tiempo pasara despacio fue por algo así» confesaba junto a Salva. Ahora más calmados, la realidad es que la tarde ante La Virgen del Camino empezó de manera inesperada.«No nos habíamos planteado un plan de partido en el que fuéramos perdiendo. El plan era más bien otro, ganando, pero este equipo se mueve así. El proceso de este ascenso ha tenido un guión inesperado en cualquier momento».

Fue el mejor final para una temporada en la que se marcó el ascenso como campeones como el objetivo. «Cuando llegué aquí y sin saber aún si el Salamanca UDS iba a estar en Tercera ya se había puesto la presión sobre el equipo de ascender como primero. Es capital de provincia, club histórico, tienes mucha responsabilidad, mueves mucho mediáticamente... Y es un club donde la dirección deportiva tiene su forma de entender el fútbol y me fui dando cuenta de lo difícil que iba a ser hacer entender la idea que yo tenía de club y cómo entendía la Tercera» explicaba para hacer entender aquellas palabras de que entrenar al Real Ávila era difícil. «Nos faltaba cierta comprensión desde esa parte del club» confesaba Miguel.

«Escuchar eso de campeones, campeones aún emociona» - Foto: David CastroSe sentaron ante Roberto Ponce dos de los capitanes. Lo hicieron Dani Tena, aclamado este domingo al grito de «Tena, Tena» por los casi 3.000 espectadores que hubo en el Adolfo Suárez, y Andrés Llorían, capitán 'centenario'. «La última vez que vi una imagen así delAdolfo Suárez fue ante el Oviedo».Entonces er aun niño y ni siquiera podía imaginar que sería jugador de un Real Ávila al que llevaría como capitán a la Segunda RFEF. Tras las cámaras estaba Carlos Pascual, sin la 'melena' por cumplir una de esas apuestas que se hacen por ascender.

Ambos jugadores hicieron suyas esas palabras que tanto han acompañado la temporada, sufrimiento. «Ha sido un año sufrido, pero como se dice, cuanto más se sufre mejor sabe.Ha sido un año largo y duro pero hemos tenido la recompensa, un premio para nosotros y la ciudad» que le aclamó a pleno pulmón cuando salía del campo. «Aún tengo los pelos de punta. Es un recuerdo muy bonito con el que me quedo» confesaba Tena. Le aclamaron también a Llorián, como no podía ser de otra manera, un jugador en cuyo DNI pone que es asturiano pero «mi etapa deportiva la he pasado en Ávila y ese cariño es muy bonito». Dos jugadores que ejemplifican el bloque que ha sabido conformar Miguel de la Fuente y que ahora, con el ascenso de categoría, se decidirá su continuidad. «Ojalá se mantenga».

Será una de esas muchas decisiones que deberán tomarse a partir de ahora en los despachos del Adolfo Suárez, donde se manejan, entre otros, Jaime Perote, Director Gerente, JoanFarias, Director Deportivo, y PabloDomínguez, Director de Operaciones, protagonistas en su caso del espacio Tiempo de Opinión.Junto a Roberto Ponce se sentó Alberto Sánchez, redactor de Deportes de Diario de Ávila. Ante ellos, Joan Farias, que un año antes se había comprometido a esto, al ascenso como primeros. Le recordó Roberto Ponce sus palabras aquel día, «si no soy primero me voy». Y como dijo Joan, «he conseguido cumplir. Siempre busco cumplir mi palabra.Tenía total confianza en los jugadores que traíamos».Algunos no llegaron a debutar, todo hay que decirlo. «Es parte del proceso. Unos encajan, otros no, pero siempre hubo un bloque».

Fue el responsable de confeccionar la plantilla 2023-24, ahora queda por ver si será quien diseñe la plantilla 2024-25. «Primero debo renovar yo» respondía Joan Farías ante la pregunta de si se va a renovar al entrenador. Buena salida la suya. Es el primer paso. A partir de ahí «veremos caso por caso. Yo soy muy competitivo y si empiezo algo es para ganar» dejó claro un Director Deportivo al que los cambios no le asustan.

Un ascenso «que es trabajo de todos» quiso destacar PabloDomínguez. «Desde quien cuida el césped a quien organiza un viaje. Esto es cosa de todos». Un proceso nada sencillo cumplido de primeras. «Era un poco arriesgado decir eso de subir pero veníamos con una idea clara. Somos gente que llevamos en el fútbol prácticamente toda la vida y llegábamos con una idea clara de cómo estructurar todo esto» comentaba Jaime Perote, que hablaba de la salud económica del club. «Evidentemente antes de entrar a un sitio debes conocer dónde entras. Decidimos entrar y cuando van pasándolos meses tienes que ir tapando agujeros, sorpresas que salen por el camino, pero ahora estamos en una situación buena, de crecimiento» explicaba. La salud económica del club permite el ascenso, aunque requerirá de más. «Ascender no es un problema» queda claro. «Debe ser un punto de inflexión para que la gente vea que hemos venido con un proyecto serio. Esto no sólo es nuestro, es cosa de toda la ciudad, de administraciones públicas, aficionados, medios... Va a ser muy emocionante estar en Segunda RFEF, la Copa del Rey, pero si no tenemos la ayuda de todos no llegaremos lejos». El mensaje es claro.

Y en ese caminar juntos no se pierde de vista el tema del Adolfo Suárez. «Lo que falta en esta ciudad es sentimiento de querer más. Esto es Ávila, no es un pueblo con todos los respetos» explicaba refiriéndose a la imagen que traslada el estadio. Directo y al pie.