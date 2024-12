Carlos Pascual será baja lo que resta de 2025.No es mucho, por suerte, apenas dos jornadas de liga, aunque los rivales sean de enjundia, como el SDCompostela o el líder, elPontevedra. Dos partidos en los que el Real Ávila deberá 'sobrevivir' no sólo sin uno de sus jugadores indiscutibles dentro del once inicial, sino sin su capitán en todos los sentidos.Desde lo futbolístico a lo personal.Porque el abulense no sólo es el líder de la defensa sino también del equipo, uno de los jugadores que por personalidad, trascendencia y energía más aportan sobre el césped, del que se tuvo que retirar el pasado domingo cuando en la disputa con Arnu por evitar el disparo del '9' del Real Valladolid Promesas el central se fue al suelo. Era la primera media hora de partido y el central se llevó la mano a la rodilla. La cojera mientras caminaba por banda no daba buenas señalas. Tampoco tuvo buenas sensaciones cuando se probó delante de los banquillos y tuvo que desistir en su intento por volver al césped. Y de las sensaciones a las pruebas, que han determinado finalmente un esguince de ligamento lateral interno y afectación de la cápsula articular. «Para lo que podía haber sido...» respira con cierto alivio Miguel de la Fuente. Porque se trata de una lesión, si todo marcha bien, de 4 a 5 semanas pero con el parón navideño de por medio quizás únicamente se pierda dos jornadas de competición. «Viendo la jugada en vídeo, que se haya quedado sólo en un problema de cuatro semanas es un alivio.Carlos para nosotros es un jugador fundamental».

Será un partido ante el SDCompostela marcado por las bajas significativas que presentará el equipo.Porque a la ausencia del capitán por lesión se unen las bajas por sanción de Alpha y Álex Moreno, ambos obligados a cumplir ciclo tras ver la quinta amarilla ante el Real Valladolid Promesas. «Algún día debía llegar. Lo bueno es que cumplen ciclo ahora y llegarán limpios ante Pontevedra y el inicio de la segunda vuelta» describe Miguel de la Fuente. Eso sí, afecta a dos jugadores «muy titulares en el equipo» reconoce el técnico.

Presentará el Real Ávila en Compostela una defensa inicial inédita hasta la fecha, empezando por la zona de centrales, donde la pareja César Llopis - Doumbia, la misma que completó el partido ante el Real Valladolid Promesas tras la lesión de Carlos, apunta a titular. Porque Deiby, el elegido como compañero de César Llopis ante la UDLlanera en el único partido en el que Carlos Pascual fue suplente, deberá –al menos es lo que se espera– suplir la baja en el lateral de Alpha, que se perderá su primer partido esta temporada.

En el centro del campo no tendrá Miguel de la Fuente a Álex Moreno, un jugador que arrancó el curso con un papel secundario pero que ante la ausencia y baja definitiva de Tena ha tomado el testigo. La vuelta de Vitolo, que no pudo estar por sanción ante el RealValladolid Promesas, ofrece al técnico un mayor abanico de opciones en una zona del campo donde cuenta con Sisse, Adilson, Casio o Caio Lopes, entre otros. «Ese trabajo de haber ido metiendo a la gente en el grupo, de rotaciones, nos ha permitido que los que salgan formen un equipo de garantías como para poder competir y ganar».

De la Fuente confía en tener portero suplente

Cumplirá Ñete su segundo partido de sanción ante el Compostela y tras lo ocurrido ante el RealValladolid Promesas, en el que el Ávila no tuvo ningún portero suplente –«había dudas» respecto a la posibilidad de convocar a los porteros del Juvenil o Promesas– confía Miguel de la Fuente en que los problemas se hayan resuelto. «Confío en que sí, pero sobre todo que Álvaro siga como está».

«El Real Ávila es un equipo peligroso. No es cuarto por azar»

Anton Permuy, entrenador del SD Compostela, reconoce las virtudes de su rival. «Son el equipo más enérgico de la categoría»

Si llega el Real Ávila al Vero Boquete con la derrota aún 'reciente' en la mente ante el RealValladolid Promesas, un ambiente parecido se respira en las filas del SDCompostela, que veía frenado su buen momento –siete jornadas consecutivas sin perder– ante el Torrelavega. Como los encarnados encajaron el primero en el 2'. «Nos tiene que servir para saber que debemos sacar un diez para sacar adelante los partidos». Lo pide la Segunda RFEF, «una categoría igualada» y asume que se lo va a exigir el Real Ávila, un equipo al que considera «el más enérgico de la liga» valora Anton Permuy, entrenador del Compostela. «Un equipo agresivo tanto ofensiva como defensivamente. Igualar eso será lo mínimo para poder competir.Tienen muy claras sus limitaciones pero también sus virtudes.Es un rival muy peligroso. No es cuarto por azar». De la derrota ante el Real Valladolid Promesas tiene claro que «creo que acusaron la fatiga de la Copa del Rey».

Espera y desea un partido mascado, de paciencia. «Los partidos que se rompen no nos van bien» asume Permuy, al que reconoce a los suyos mejor en partidos «controlados, de menos pero mejores ocasiones.Creo que este partido debe ir por ahí.Si ellos tienen espacios pueden hacernos daño.Si somos capaces de controlar el partido estaremos más cerca de ganar.Que se rompa el partido no nos vendría bien».

Uno de los debes este año del Compostela está en la eficacia ofensiva. «Debemos sacar más provecho a las ocasiones que generamos.Nos está faltando algo, ser más agresivos en área. Somos poco finalizadores. Debemos ser más agresivos, generar más volumen en lugar de la calidad de las ocasiones» analiza Anton Permuy.