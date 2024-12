Fue una de las imágenes que dejó el partido entre el Real Ávila y el Real Valladolid Promesas y era la ausencia de portero suplente en el banquillo encarnado. La sanción de Ñete, que vio la roja en el duelo ante el Numancia, obligaba a Miguel de la Fuente a tirar del portero del Regional Juvenil, David Velayos, o cualquiera de los dos porteros del Real Ávila Promesas, Íker Márquez o César Perrino. «Siempre entrenamos con tres porteros.Unas veces es el portero del Juvenil, otras veces es el portero del filial» se pronunciaba Miguel de la Fuente en la previa del choque sobre las opciones que podía manejar. Sin embargo no fue ninguna de ellas. Directamente no fue nadie. La convocatoria, horas antes del partido, ya revelaron la ausencia de un portero suplente para el choque. Tocaba cruzar los dedos. Que no ocurriera ningún problema con Álvaro porque en el banquillo no había sustituto. Quedaba por conocer el motivo, Ysobre ello se le preguntó a Miguel de la Fuente una vez concluía el choque ante el RealValladolid Promesas. «Es una pregunta que quizás no se me deba hacer a mí» empezaba diciendo el técnico, que ofreció una respuesta. «Ha sido una semana complicada con el tema de la Copa, también para el club. Se han hecho las consultas pertinentes a la Federación pero parece ser que aunque sea un portero del filial o juvenil si la formalización de la licencia ha sido posterior al plazo de cierre de mercado había dudas».Y ante las dudas se optó por no arriesgar. «Por suerte no ha pasado nada pero es una situación a corregir. Trataremos de que sea una situación que no vuelva a pasar».