Real Ávila.

Álvaro; Carlos Pascual (Doumbia, 33'), Cesar Llopis, Alpha, Fer Díaz (Toper, 45'); Álex Moreno, Sisse (Ayoub, 69'); Adilson (Deiby, 45'), Jorge Campos (Caio Lopez, 55'), AdriánCarrión; Mario Rivas

Promesas.

Aceves; Chasco, Ortuño, Verde (Ivorra, 81'), Arnu (Frimponmg, 76'), Sergio (Neira, 64') , Xavi Moreno (Hugo, 76'),Maroto, Delgado, Alin, Arco (Gabriel, 81').

Árbitro.

Ignacio de Santisteban.

Mostró cartulinas amarillas a los locales Sisse, Álex Moreno y Alpha; y a los visitantes Ortuño, Chasco y Aceves. Expulsado Ortuño (2A 90')

Goles.

0-1 (2') Delgado. 1-1 (19') Mario Rivas de penalti. 1-2 (45+2) Arnu. 1-3 (48') Delgado. 2-3 (90+6) Álex Moreno.

Incidencias.

Partido correspondiente a la jornada 14ª de la Segunda RFEF- Grupo 1 disputado en el Adolfo Suárez.

Tras una noche de 'Copas', una tarde de resaca, de bajonazo. Le golpeó duro el 'hombre del mazo' a un Real Ávila que acusó el desgaste emocional y físico ante un Real Valladolid Promesas que jugó más y mejor que los del primer equipo y se llevó merecidamente los tres puntos del Adolfo Suárez aprovechando los errores defensivos de los encarnados. Allí donde destacan los chicos de Miguel de la Fuente, fallaron.Y lo hicieron en esos momentos de partido que tanto daño hacen. Marcó Delgado en el 2' y en el 48', lo hizo Arnu en el descuento, en el 47'. Se levantaron los encarnados, que acabaron metiendo a los chicos de Torres Gómez en el área, pero no fue suficiente para evitar la segunda derrota de la temporada en casa. En una fría noche, se quedó el ánimo frío.

Mal empezó la tarde. Dos minutos y primer gol del RealValladolid Promesas. Ataque por su flanco izquierdo, donde Maroto, omnipresente por todo el césped, la colgó al área.Todos le miraron a él pero nadie miró a Delgado, sin marca en el corazón del área pequeña, donde remataba a placer ante Álvaro, que nada pudo hacer para evitar el 0-1. Primera jugada del partido y primer gol. No reaccionó el Real Ávila, que achicaba aguas. Porque fue Arnu –minuto 5– el que volvería a plantarse en el área. Robo de Maroto en el centro del campo y pase al hueco para que el '9' buscara el mano a mano con Álvaro. Lo evitó Llopis. Le costaba entrar en partido a los encarnados, acosados por los de Torres Gómez, mucho más intensos en la recuperación y el ataque.Duro disparo de Verde desde la frontal para poner en aprietos a Álvaro.

Se abría de brazos Miguel de la Fuente, que pedía explicaciones a los suyos, que no carburaban.Llegaría la primera para el Real Ávila en el minuto 15 de manos de Adilson. Ruptura desde segunda línea tras un balón en largo a la espalda de los centrales y zancada poderosa del centrocampista, que en el mano a mano ante Aceves no supo definir.

Trataba de igualar y equilibrar el duelo el Real Ávila, que encontró el camino para hacerlo desde los once metros. Primer córner para los encarnados. Al lanzamiento, todos al área pequeña y balón rechazado por Aceves.Lo recogió Fer Díaz, que en su intento por devolver el balón al área encontró la mano de Xavi Moreno. Ni lo dudó Ignacio Santisteban ni lo protestó Xavi. Sin Alberto Martín ni Toper sobre el césped, fue Mario Rivas el encargado del lanzamiento, que convertía en el 1-1. El gol pareció devolver el ánimo y la energía a los encarnados ante un partido que, lejos de las estrecheces de otras tardes, se presentaba muy vivo. Del zapatazo de Álex Moreno desde fuera del área, a un nuevo intento de remate de Arnu dentro del área. Quiso encarar a Álvaro, le molestó Carlos Pascual y el delantero la mandó alto. La jugada dejó maltrecho al central, que no pudo seguir con problemas en la rodilla.Saltaba Dumbia.

Buscaba un dominador el partido entre dos equipos que no terminaban de domar el cuero. No encontraba el Real Ávila ese robo y contra desde la que poner en apuros al Real Valladolid Promesas. No se lo pensaba el equipo de Torres Gómez, que miraba con rapidez a los desmarques de Arnu y Delgado, que pisaban una y otra vez área. La amenaza era permanente.Y de la amenaza, el gol. Con el partido en tiempo de descuento –minuto 47– llegaba el 1-2 del cuadro vallisoletano. De nuevo jugada por la banda izquierda del Promesas. Esta vez Chasco alcanzaba línea de fondo y ponía el centro al área.Como en el primero, nadie fue al posible rematador. Arnu, libre de toda oposición, firmaba el 1-2 en el corazón del área pequeña para mandar el partido a vestuarios con demasiadas tareas pendientes para los encarnados.

Quiso cambiarle Miguel de la Fuente la cara al partido tras la reanudación. Dio salida a Deiby y Toper, redibujó al equipo sobre tres centrales pero lo que llegó fue el tercero del Real Valladolid Promesas y de nuevo con demasiada facilidad. Esta vez la internada fue de Xavi Moreno por su banda derecha.Alcanzó la línea de cal para lanzar el pase atrás. El balón tocó en Llopis, lo buscó Delgado en el área pequeña y el '14' remató ante Deiby, que no pudo evitar el disparo al fondo de la red. El Real Ávila se estaba condenando con sus propios errores. Pasó el partido por un momento delicado. Estaba más cerca el cuarto de los vallisoletanos que el segundo de los encarnados. Lo acarició Sergio en un lanzamiento de falta cerca de la escuadra y tuvo la sentencia en sus botas Neira. Nació la jugada en campo propio. Pidieron fuera de juego, pero no lo había. Protegió Arnu el balón como un tesoro y descubrió, por el rabillo del ojo, el desmarque de Neira, que se plantó en el área y ante la salida de Álvaro la cruzó. El balón lo rechazó el palo. Del posible 1-4 al posible 2-3 en un lanzamiento de falta de Adri Carrión al segundo palo. La remató Doumbia y la sacó Aceves. Unos la vieron dentro, otros fuera. Sin VAR, imposible saberlo.Dejó seguir Ignacio de Santisteban.

La jugada sirvió al Real Ávila para creer que podía.Más por corazón que por cabeza. Y de cabeza tendría la más clara del partido –minuto 80– Ayoub. Tras la prolongación de Rivas, el ex de la Arandina remataba de cabeza. La rechazó de primeras, aún todos se pregunta cómo lo hizo, Aceves. El balón saldría disparado hacia el larguero, tocó el palo y seguiría en juego para sorpresa de todos.

Quedaba la heroica. La expulsión de Ortuño, por doble amarilla, le regaló a los encarnados la oportunidad de encerrar en su área a unReal Valladolid Promesas que ya hacía tiempo protegía el resultado. Lo intentaron Ayoub y Mario Rivas pero fue Álex Moreno, en un remate de foto, a lo Luka Modric, con el exterior de la bota, el que hacía el 2-3. Demasiado tarde para intentar nada más en una noche donde los encarnados pagaron los 'excesos' de una semana de muchas emociones.