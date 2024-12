El Real Ávila agarra un buen punto en Compostela

SD Compostela.

Rabanillo, Roque, Crespo, Soto, Cinta (Barreiro 68´), Matos (Gonzalo 86´), Ocaña, Selasi, Antas, De Prado, Fer Cano (Rodríguez 68´)

Real Ávila.

Imágenes del partido disputado por el Real Ávila ante el SD Compostela - Foto: Agencia LOFÁlvaro, Adilson (Sissé 82´), Mario Rivas, Toper (Campos 69´), Cassio, Alberto Martín (Caio Lopes 69´), César Llopis, Deiby, Adri Carrión (Pedro Martins 82´), Fer Díaz, Vitolo.

Árbitro.

Alonso Luiña

Imágenes del partido disputado por el Real Ávila ante el SD Compostela - Foto: Agencia LOFMostró tarjetas amarillas al local Cinta, y a los encarnados Fer Díaz y Cassio

Goles.

Sin goles.

Imágenes del partido disputado por el Real Ávila ante el SD Compostela - Foto: Agencia LOFIncidencias.

Partido correspondiente a la jornada 16ª de la Segunda RFEF disputado en el Vero Boquete SanLázaro ante 500 espectadores

Tres partido, dos puntos. Se le resiste en las últimas jornadas al Real Ávila la victoria, que la buscó y mereció ante el SDCompostela pero no la consiguió. Los de Miguel de la Fuente no pasaron del empate en un partido sin goles (0-0), aunque lo intentó hasta el final con ocasiones peligrosas.Un punto que no sólo le permite mantenerse en la zona noble sino que avanza incluso a la tercera posición. Y es que en esta Segunda RFEFtan igualada un punto dice mucho.

Duelo con diferentes objetivos en la clasificación. El SD Compostela llegaba al partido en la décima posición con 21 puntos, mientras que el conjunto encarnado lo hacía cuarto con 26 puntos en su cuenta tratando de conseguir la victoria, ya que en el anterior partido había caído derrotado en casa ante el Real Valladolid Promesas por 2-3. Cabe destacar también que de los últimos cinco partidos sólo había conseguido dos triunfos, por lo que el choque en el Verónica Boquete SanLázaro tenía muchas lecturas.

Buena puesta en escena del Real Ávila, ya que en los primeros minutos generó dos ocasiones de gol que por desgracia no pudo transformar. En el minuto 8 el cuadro encarnado dispuso de un saque de esquina que finalmente la zaga local despejó con contundencia. En el minuto 13 tuvieron un centro lateral de Adri Carrión que finalmente no pudo rematar por poco Deiby. Funcionaba la presión alta que ejercía el Real Ávila, que se plantó en el campo con mucha personalidad y buen juego. Llegados a la media hora de juego, continuaba la igualdad en el verde del Vero Boquete, donde el cuadro encarnado generaba salidas rápidas hacia el área contraria, pero no acababan de materializar todas esas acciones. Pasada la primera media hora de partido –36'– Mario Rivas envió un balón al larguero tras un pase desde la banda. Fue una ocasión más que clara.

A falta de cinco minutos para terminar la primera mitad, el cuadro encarnado seguía generando algunas internadas, especialmente a través de AdriánCarrión, hacia el área contraria, pero les faltaba precisión en el último pase. Así se llegaba al descanso sin goles.

Empezada la segunda parte y en el minuto 47 Carlos Cinta veía la primera tarjeta amarilla en un choque donde bien podían haber visto más de un jugador del Compostela la cartulina. Sin embargo, un minuto después, el Ávila dispuso de una gran ocasión para adelantarse en el marcador.Fue a disparo cruzado de Adri Carrión, pero el esférico se marchaba fuera ante la estirada de Rabanillo. Dos minutos después –minuto 50– una buena jugada individual de Alberto Martín acabó en un disparo fuerte de Fer Díaz, que se incorporaba al ataque.

Lo seguía intentando el cuadro encarnado, aunque no había manera de transformar ninguna acción. No estaba de brazos cruzados el equipo de AntonPermuy, que gozó de una buena ocasión en las botas de Carlos Cinta.Centro-chut que se envenenó. Actuó bien Álvaro, que estuvo atento para evitar el susto.

Se abrió una ventana de oportunidad para el SDCompostela. Eran minutos en los que el conjunto encarnado tuvo que ponerse a la defensiva. Tuvo que parar Cassio a Fer Cano en falta –amarilla– cuando el local se dirigía hacia el área encarnado. Después sería Soto quien amenazó de cabeza el marco de Pablo tras un centro de Pablo Antas.El balón finalmente acabó marchándose alto. Antes de la hora de juego, en el minuto 59, el Compostela estuvo apunto de rozar el primero gol después de un centro de Soto, donde Ocaña remató un balón que se le fue fuera por muy poco. Eran minutos en los que el Real Ávila estaba sufriendo bastante en su campo. En el minuto 67 el Compostela no paraba de asediar la portería de Álvaro, esta vez con el disparo de Higo que se le marchó el esférico desviado. Sin embargo, en el 73´, Adri Carrion dispuso de un disparo que no lo aprovechó bien, ya que podría haber sido el primer gol del partido. La respuesta del conjunto local fue un remate de Ocaña de cabeza que acabó en nada. En el minuto 78 llegaba otra internada del Compostela. Santi no pudo rematar el pase de la muerte que le hicieron, ya que un zaguero del cuadro encarnado la despejó a córner.

Llegados a los últimos diez minutos del encuentro aún faltaba todo por decidir en el Vero Boquete, ya que los dos conjuntos generaban cierto peligro a las áreas rivales, pero no acababan de materializar las acciones. Se llegó al minuto 90 aún con 0 a 0 en el electrónico y el colegiado añadió tres minutos más. Minutos que le restaban al Ávila para intentar anotar un gol y llevarse el partido, pero para eso tenía que estar acertado en los metros finales. Sin embargo, el conjunto encarnado no pasó del empate, aunque dejó una buena imagen prácticamente en todo el duelo, sí que es cierto que tuvo algunos momentos de desconexión y apuros en su área, pero al final sumó un punto en su casillero, que le permite subir a la tercera plaza.