Finalmente fue Cassio, centrocampista, el elegido para suplir en el Verónica Boquete de San Lázaro y ante el SDCompostela al lesionado Carlos Pascual.Era una de las opciones que manejaba Miguel de la Fuente, que ya había apuntado al brasileño, como hizo con Adilson, como uno de los posibles junto a Doumbia, el único central puro disponible en la plantilla y que se quedó finalmente en el banquillo. «Ya sabe lo que es jugar de central» había afirmado en la previa del choque del centrocampista brasileño cuando se le preguntó el posible compañero de César Llopis en el eje de la zaga.Porque Deiby, quien ya ha jugado tanto con Llopis como central –lo hizo ante el UDLlanera– diestro o en defensa de tres, tenía marcadas otras obligaciones. La sanción de Alpha obligaba al ex de la Arandina, lateral más que central, a ocupar la banda derecha. Y en la elección optóMiguel de la Fuente por Cassio, dejando en el banquillo a Doumbia, quien hasta la fecha se ha estado alternando en el once titular con Llopis como compañero de Carlos Pascual. Había sido el elegido para suplir a Carlos Pascual cuando el abulense se lesionó ante el RealValladolid Promesas. No pareció gustarle la pareja a Miguel de la Fuente –dos centrales zurdos– en un partido que acabó con derrota (2-3) y que estuvo marcado por los despistes defensivos.