Dani Tena, el primero de todos. El Real Ávila anunciaba en la tarde del viernes el primero de los nombres que darán forma a su proyecto 2024-25, que comienza a fraguarse de la mano de uno de los capitanes del equipo. Se hacía oficial la continuación de Tena, primera renovación de un Real Ávila que durante estas primeras semanas de trabajo tras la consecución del campeonato y ascenso se había fijado como primera tarea la renovación del principal bloque de jugadores con los que ha contado Miguel de la Fuente este curso. «Casi todos los jugadores que queríamos renovar ya están renovados» apuntaba precisamente este viernes JoanFarias, director deportivo del Real Ávila, que daba por 'cerrada' esta fase de renovaciones para centrarse, a partir de ahora, en las contrataciones.

«Dani Tena seguirá otra temporada en el Real Ávila tras lograr un ascenso cuanto menos meritorio a Segunda RFEF. Su compromiso, trabajo y pasión por la ciudad de Ávila le ha llevado a ser uno de los futbolistas más importantes de la historia de la entidad» señalaba el comunicado emitido desde el club. Será la quinta temporada del centrocampista en el primer equipo del Real Ávila, al que llegó tras su debut en Tercera con la Cebrereña y su año en el Santa Marta, donde convenció a todos, aunque entonces como central, de que tenía madera. Su transformación hace un par de temporadas de central a pivote ha sido clave. Ya este curso fue una pieza clave en el equipo de Miguel de la Fuente, para quien ha sido insustituible, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores en su puesto en uno de sus mejores años.Por su sobriedad, colocación y primer pase ha pasado buena parte del éxito esta temporada.

Es el primer nombre de una lista de renovaciones del bloque principal sobre el que se ha apoyado Miguel de la Fuente. «Se sacan solos» hay quien afirma desde el club cuando se trata de poner nombres a quiénes son los elegidos. Porque el bloque en el que se ha apoyado Miguel de la Fuente –con independencia de los minutos– tiene rápida respuesta. Véanse los Álvaro de Pablo, Alpha, Ibra, Llorián, Carlos Pascual, Alberto Martín, Toper, DaniTena, Fer Díaz, Fer Albín, DaniMarques, Jorge Campos, Adilson,Garrosa, Ivi,Álex Moreno o Paco Benítez. Sin embargo, entre estos nombres no están todos a los que se les ha ofrecido la renovación. Porque según ha podido saber Diario de Ávila alguno de ellos –y no de un peso menor en el equipo– aún no ha recibido llamada desde el club.