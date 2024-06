El Real Ávila confirma la continuidad de Alberto Martín y Babu

Siguen las renovaciones en el Real Ávila. De la defensa, al ataque, donde Miguel de la Fuente contará en su nuevo proyecto 2024-25 con dos jugadores como Alberto Martín y Babu, dos extremos que sumarán así su tercera temporada en el Adolfo Suárez.

Llegó el salmantino Alberto Martín en la temporada 2022-23 y desde el primer momento se perfiló como una pieza importante en ataque.Lo fue con Borja Rubiato y José 'Chino' Zapatera en su primer año y lo volvió a ser con Miguel de la Fuente. Titular indiscutible en banda izquierda, recurso polivalente en cualquiera de las posiciones de ataque, cerró el año siendo el máximo goleador del equipo con 8 goles, algunos de ellos especialmente importantes y recordados como el doblete que firmaba en el Helmántico (0-2) ante sus 'ex' del Salamanca UDS. Jugador de la confianza plena del entrenador, ha sido parte del grupo sobre el que se ha configurado el campeonato y ascenso.

Estaba llamado a ser un jugador importante esta temporada pero las lesiones no se lo han permitido. Aún así tanto en el cuerpo técnico como la dirección deportiva del Real Ávila tienen plena confianza en Babu, que seguirá durante un año más en el clubencarnado.

Babu –Babucar Boye– fue una de las primeras incorporaciones de JoanFarías a su llegada al Real Ávila. Llegó al Adolfo Suárez en enero de 2023 junto a jugadores como Guilherme o Keita. El delantero de Gambia no tardó en demostrar que tenía buenas cualidades. Eléctrico, rápido, capaz de jugar por banda o en el centro del ataque, el ex delLeganés yCartagena causó una grata impresión desde su aparición en el césped. Había ganas de verle en esta 2023-24 ya más asentado en el equipo. Sin embargo las lesiones le han castigado. Intentó volver ante el Becerril con el inicio de la segunda vuelta del campeonato, pero únicamente pudo disputar 34 minutos. Volvía a caer lesionado. En ese momento se dijo claro, no volvería si no estaba al cien por cien. «Si no es esta temporada, que sea el mejor fichaje de la próxima» dijo Miguel de la Fuente cuando explicaba la recaída del atacante. Y con la idea de ser un jugador importante en el proyecto 2024-25 en Segunda RFEFseguirá.

Así, Alberto Martín y Babu se suman a los ya renovados Álvaro de Pablo, Fer Díaz, Carlos Pascual, Doumbia, Alpha o Tena y el fichaje de Ñete.