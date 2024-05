El Real Ávila 2024-2025 está en marcha y los primeros pasos en el plano deportivo ya se han dado. Joan Farías seguirá siendo el director deportivo del Real Ávila y si no hay ningún giro de guion inesperado la continuidad de Miguel de la Fuente será lo siguiente. Tras el ascenso, el técnico quedó renovado automáticamente, si bien debían hablar todos para mantener esta relación.Y la continuidad de estas dos figuras fueron los dos principales anuncios en una jornada en la que el club encarnado presentaba, precisamente, la continuidad de Joan Farías «tras un año de trabajo arduo, duro, de mucho trabajo se ha ganado la renovación. Nos ha costado que se quedara, porque en el fútbol, igual que pasa con los futbolistas y entrenadores que lo hacen bien, los directores deportivos también son cotizados. Hemos tenido que pelear un poco para que se quedara, porque había algún equipo de superior categoría que lo quería, pero al final su compromiso con nosotros ha sido de un año más y estamos contentos de que se quede» avanzaba LuisPerote, presidente del Consejo de Administración y propietario del Real Ávila, quien valoró el trabajo de Farías como «una relación fructífera» que se extenderá de Tercera RFEFa Segunda RFEF.

«Al final volví» comenzaba diciendo JoanFarías. Porque se lo pensó tras la consecución del ascenso. «Tras conversaciones con el club he decidido quedarme» comentó agradecido a Luis Perote y Gonzalo Arguiñano, la propiedad del club, por «ofrecerme un año más y la confianza para seguir como director deportivo».

Fue sincero Farías, «he estado valorando cosas pero aquí me siento bien.Cuando llegué venía a un proyecto para ascender y pudimos hacerlo. En Ávila me siento como en casa y quiero volver a hacer mi trabajo y que las cosas salgan bien» apuntó en este punto de partida de lo que será el curso 2024-2025 en Segunda RFEF y que ahora continuará por la conformación de la plantilla del próximo curso. «Hay que comenzar por renovar el bloque de jugadores que queremos, que creo que han dado la cara por el equipo y tienen nivel para jugar en la siguiente división.La idea es hacer un equipo que pueda pelear. Renovaremos a los jugadores que, entre todos, estemos de acuerdo en que sirven para Segunda RFEF» desgranaba sobre los pasos a seguir. Precisamente mantener un bloque y base de jugadores era una de las peticiones y deseos de Miguel de la Fuente para seguir en el proyecto. Se pone número a las posibles renovaciones. «Entre 10 y 12 jugadores.La base del actual equipo».A partir de ahí otros 10 o 12 más. Ha reconocido y reconoce JoanFarías que tenía un mayor conocimiento de Tercera RFEF que de Segunda RFEF pero «es una categoría que parte más hacia la profesionalización. No voy a decir que sea más fácil pero para firmar jugadores, conocerlos... Hay más herramientas para hacerlo. Te facilita algo más el trabajo. Llevamos una vida entera en el fútbol y tenemos ya el perfil de jugadores que queremos» describía sobre el trabajo que comenzará a partir de ahora y los retos que se vienen por delante en una Segunda RFEF en la que se parte desde la ambición. «Queremos llegar lo más alto posible. Si es para playoff o para mantenernos dependerá del rendimiento del año pero las cosas se harán con el objetivo de hacerlo lo mejor posible».

Habló de jugadores JoanFarías y habló de Miguel de la Fuente, al que considera el técnico para la 2024-25. «No hemos hablado con otro entrenador».