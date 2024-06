El fútbol nunca se detiene. Quizás no rueda ya el balón sobre el césped del Adolfo Suárez, donde se hicieron con 'sobresaliente' los deberes que ahora otros tratan de aprobar en esa suerte tan dispar y como cruel en muchas ocasiones que suponen los playoffs de ascenso. Fue una de las tareas que se propuso hace un año Joan Farías, director deportivo del Real Ávila. «Tenemos una idea clara y yo tengo una obligación, que es llevar al equipo a ser primero desde el primer minuto». Era el encargo que tenía.Dicho y hecho.Su parte, con el respaldo económico de la propiedad por detrás, la cumplió. El técnico y los jugadores terminaron haciendo la suya.Ahora, como entonces, vuelve a ser su momento. Mientras Miguel de la Fuente toma aire y recarga las pilas ante lo que vendrá por delante al frente del equipo en Segunda RFEF, llega de nuevo el turno de Joan, de volver a dar forma a un plantel de jugadores capaces «de dejarse todo en el campo», que demuestren ambición «por triunfar» en el Adolfo Suárez. Un «equipo que tenga la misma ambición que tiene el club», estar lo más alto posible.Días de viajes, de reuniones, de propuestas, de ofertas de renovación y también de salidas. Estos días el Real Ávila 2024-2025 está en manos de Joan Farías.

Lo que ocurra al final de este camino tendrá mucho que ver con lo que se haga ahora, en estos días, en los que empieza a tomar forma el nuevo proyecto. «Ahora estamos viendo los jugadores que queremos renovar». El primer paso de todos. Los que se queden marcarán las pautas de lo que termine llegando. Se espera mantener un bloque de 10-12 jugadores. Los nombres, aunque no se han dicho, están claros. Y las sensaciones para darle cierta continuidad al proyecto son buenas. «Con los jugadores con los que hemos hablado tienen interés en seguir» apunta Joan.Quieren, pero hay que hablar. Se ha subido de categoría y eso significa negociar los contratos. Se trabaja en renovaciones, pero también en salidas. Porque la 2023-24, el campeonato y el ascenso han sido una palestra para todos. «Hay un par de jugadores con alguna oferta. Si es interesante para el club tendremos que estudiarla y negociar» explicaba Joan.No hay que olvidar que una de las bases con las que se inició el recorrido de Team Ávila en el club encarnado está en conseguir ingresos a través de los jugadores. Desde el mismo momento en que aterrizaron los nuevos propietarios se explicó que «la única forma de generar ingresos –más allá de publicidad o instituciones– es traer jugadores jóvenes que el día de mañana podamos venderlos o prestarlos con opción a compra» se decía entonces. Ahora bien, aquellos con los que se cuenta y quieran seguir «haremos todo el esfuerzo posible para que se queden, pero queremos que sigan con la misma idea con la que vinieron».

Se trabaja en varios frentes. Junto a las renovaciones «vamos viendo jugadores en aquellas posiciones que queremos reforzar. Ya hemos hablado con unos cuantos para conocer sus ambiciones, porque no quiero jugadores que no sepan lo que signifique el Real Ávila».No es una forma de trabajar nueva, «se está haciendo ahora como se ha hecho este año. Al final los jugadores que vinieron se fueron identificando con el proyecto. Los de casa ya sabían lo que era el Ávila, pero los de fuera se han acoplado bien, han aprendido a querer lo que es el club, la ciudad, la gente... Eso es muy importante. La idea es similar a la del año pasado, que cuando firmemos un jugador antes de hablar de números hablemos de aquello a lo que viene a Ávila» pone por delante JoanFarias ante el proceder que está siguiendo mientras peina el mercado. «Un jugador que únicamente venga por dinero no me vale. Hay cosas más importantes.Cada año nos ponemos unos objetivos y el jugador debe venir con la misma idea.Queremos jugadores que vengan al Real Ávila para triunfar aquí».

Deja claro JoanFarias que en esta labor de diseñar la nueva plantilla impera un criterio, «que los jugadores sean útiles esté quien esté». Que sean patrimonio del club. Así, debe saber equilibrar las necesidades y peticiones del entrenador con las necesidades del club. «Como ya hemos charlado y hemos visto los jugadores que queremos que sigan, a partir de ahí hemos hablado sobre las posiciones que necesitamos». Un proceso en común ante lo que se puede firmar, pero sin olvidar que «los jugadores son patrimonio del club.Debemos firmar jugadores para el club. Es lo que hicimos el año pasado y estamos haciendo éste. Queremos jugadores que sirvan siempre sea quien sea el que esté al mando».

No siempre es sencillo acertar. Unas veces por lesiones lesiones, otras por falta de adaptación al proyecto o al lugar... El año pasado se 'quedaron' por el camino jugadores como Tharlis, Gabri Freitas, BrayanMejias, Amavi o incluso Nabil Fekir, que empezó siendo el pichichi del equipo para acabar pidiendo su salida por falta de minutos. «Cuando firmas a un jugador lo haces con la ilusión de que pueda hacer aquello que piensas que realmente puede aportar. Sin embargo puede lesionarse, no terminar de entrar en el grupo... Hablamos de personas. Puedes verlo jugar muy bien pero en su vida personal ser de otra manera. Por eso antes de firmar a un jugador trato de conocerlo al máximo. Primero hay una toma de contacto, hablamos, volvemos a sentarnos, volvemos a hablar... Es fácil conocer a alguien como jugador, pero es importante conocer cómo es como persona, en el vestuario, el entorno. Porque la idea es que esté con nosotros todo un año».

Se asume que «la categoría es otra, que hay muchos rivales con mucho nivel y dinero pero debemos hacer nuestra parte. Trataremos de firmar lo mejor posible con los medios que tenemos» avanza Joan en un inicio de proyecto desde el que se quiere ser ambiciosos. «Estamos hablando con jugadores incluso de una y dos categorías por arriba».

De esa «ilusión por triunfar aquí, de tener hambre y seguir progresando» que es punto de partida entre los nuevos saldrá como resultado un Real Ávila 2024-25 que ya se avisa puede ser bastante joven. «El año pasado ya lo era. Teníamos un equipo casi Sub'23 y este año va a ser similar. Habrá que tener jugadores con experiencia en la categoría pero hay muchos jugadores de 23 y 24 años que ya saben lo que es jugar en Segunda RFEF.Es el tipo de jugador que nos interesa. Puede que haya que firmar jugadores de 30 años, jugadores que van a dar esa experiencia personal, pero la idea es mezclar».

Sabe por experiencia que «hay muchos jugadores que prefieren vivir la vida jugando en esta categoría», de esos que se conforman. «No quiero jugadores para ser uno más en la categoría. Si buscamos esto nos equivocaremos». Tampoco quiere un plantel corto. «El año pasado, por diferentes circunstancias, se quedó una plantilla corta, pero al final el grupo que quedó quería lo mismo. Eso fue muy importante. Este año no queremos un vestuario pequeño, pero si tuviéramos que tenerlo, que quieran los mismo» explica.

El Real Ávila era una referencia en Tercera RFEF pero éste será su primer año en Segunda RFEF, donde hay equipos mucho más asentados. «Es un equipo de capital de provincia, histórico del fútbol, que ha sido campeón, que tuvo el récord como equipo que menos goles recibía...Equipos así interesan a los jugadores» señala JoanFarías, que destaca en este punto la labor de los propietarios en el plano económico. «La plantilla está al día.Es una de las cosas que pido, tener todo en orden». Si el club cumple, el jugador debe cumplir. Se le puede pedir.

Todo eso debe dar forma a lo que se tiene en mente. «Teniendo en cuenta que la Segunda RFEF es una categoría más física, queremos un equipo aguerrido, capaz de ir a por todo, con calidad. Que ganando o perdiendo se lo dejen todo en el campo».

Team Ávila, con cerca del 90 por ciento de las acciones del club

Cuando Team Ávila SL llegó al Real Ávila lo hizo a través de la adquisición del 67 por ciento de las acciones, ese porcentaje accionarial que ha estado detrás de todos los movimientos de propietarios al frente del club desde el 2010.Un porcentaje que, a partir de ahora, será otro. Según ha podido saber Diario de Ávila los actuales propietarios del club habrían adquirido a Julio Ortega, quien fuera presidente y propietario del club encarnado en la primera década del 2000, las últimas acciones que tenía en sus manos, elevando así el porcentaje de los actuales al cerca del 90 por ciento, quedando las restantes acciones en manos de pequeños propietarios, algunos aún históricos y otros procedentes aquella ampliación de capital y venta de acciones que tuvo lugar en el año 2006 a 3 euros.

Team Ávila SL llegó al club adquiriendo el 67 por ciento de las acciones del Real Ávila, aquellas 149.860 acciones (las antiguas 40.980 acciones pertenecientes a Francisco Javier Sánchez, 50.000 a Gustavo Adolfo Vázquez y 58.880 de Julio Ortega Zurdo) que estuvieron desde 2010 de mano en mano a través de Gestión Deportiva Abulense, Ralons - Seguridad Integral Canaria, Javier Pindado, Gestfootball Elite, una empresa que en 2022 fue adquirida por un grupo de inversores de Madrid, que en su búsqueda de nuevos socios para hacer crecer su proyecto acabaron poniéndolo en manos de Team Ávila, que ha querido seguir adelante con este proceso de adquisición accionarial.