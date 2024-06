No podía faltar su nombre entre las renovaciones para el curso que viene y no faltará. Alejandro Ávila López Vadillo 'Toper' seguirá formando parte del Real Ávila 2023-24. Quien ha disputado todos los partidos oficiales de la temporada, desde aquellos en verano de la Fase Regional de la Copa RFEFa la propia liga regular, no podía faltar en la lista consensuada entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico para mantener la esencia del equipo artífice del campeonato y ascenso y dar continuidad al grupo de jugadores en los que Miguel de la Fuente ha sostenido la temporada.

Será la 2024-25 la tercera temporada del jugador abulense en el Adolfo Suárez, al que llegó tras su paso por las categorías juveniles del Real Valladolid y el AlcorcónJuvenil. Jugador dinámico, eléctrico, de buen regate en las inmediaciones del área, su paso por esta temporada por el equipo encarnado ha sido toda evolución. Con Alberto Martín como fijo en uno de los extremos, parecía que sería el damnificado tras la llegada y esperada consolidación de Babu. Sin embargo la lesión del extremo gambiano y su trabajo convencieron a Miguel de la Fuente, que le convirtió en uno de los principales cauces de juego en ataque. Aunque tercer máximo goleador (6) del equipo, Miguel de la Fuente le transformó en carrilero izquierdo para un tramo final de temporada en la que ha formado una gran dupla por banda con Alberto Martín. Su recorrido y asistencias han sido una de las claves finales en la temporada. Que se lo pregunten a Shergo, que le ha servido en bandeja buena parte de sus goles.

Va tomando forma –no resultaba muy complicado ponerles nombre– ese grupo de 10-12 jugadores que Miguel de la Fuente quería mantener y JoanFarías estaba dispuesto a dar continuidad. Así ya son Álvaro de Pablo, Fer Díaz, Carlos Pascual, Doumbia, Alpha, Dani Tena, Alberto Martín, Jorge Campos y Toper. Nueve jugadores a los que hay que sumar a AntonioCelada 'Ñete' como primer fichaje.