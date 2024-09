Mario Rivas fue el autor del 0-1 ante el Deportivo Fabril en la primera jornada, el primer gol del Real Ávila en Segunda RFEF. Estuvo cerca de lograr el 1-0 ante el UPLangreo, pero el poste le impedía firmar el primero de la tarde ante los asturianos cuando quiso rematar la faena que había comenzado Adrián Carrión, que pensó demasiado cómo acabar una jugada en la que tumbó al portero pero se encontró con las botas de David Fernández en el disparo a puerta. Fue la mejor ocasión –doble– de un partido en la que MarioRivas cumplió con aquello de que si no puedes marcar, trabaja para que otros lo hagan. Porque su trabajo durante todo el encuentro –era el minuto 90 y seguía corriendo como si fuera el primero– le llevó a ser uno de los protagonistas destacados en el estreno en el Adolfo Suárez. «Los entrenamientos están siendo muy intentos. Estamos bien físicamente» señalaba el '9' del Real Ávila en una tarde en la que los de Miguel de la Fuente exhibieron más físico que un Langreo desfondado en los minutos finales.

Lleva el '9' a la espalda pero se movió por todo el campo. En la primera mitad bajó a la zona de creación para ayudar a Vitolo yTena a sacar el balón cuando elLangreo achuchaba en la presión a los dos mediocentros. «El entrenador me ha pedido que juegue de mediapunta en la primera parte». Porque sorprendió De la Fuente de inicio con un cambio de sistema. Tres centrales en retaguardia y Ayoub compartiendo zona de ataque con Carrión. Salieron cosas.Otras no. «En la segunda parte cambiamos».Pasó a ser la referencia del equipo. «Hago lo que me pide el entrenador».

Todo ese trabajo que hizo e hicieron todos supo a poco en el vestuario. «Con el partidazo que hemos hecho todo el equipo nos merecíamos los tres puntos pero si seguimos en esta línea sumaremos de tres en muchos partidos» tenía claro el madrileño. Faltó el gol con el que confirmar todo lo bueno que se había hecho. «Lo hemos intentado de todas las maneras. No se ha podido dar, el otro día –por el duelo ante el Fabril– se dio pero hemos jugado muy bien todos.Hay que seguir este camino» tenía muy claro. Lo intentó él –incluso con un disparo de falta lejana que le calentó los puños a Adrián– como lo hicieron Sisse, Tena... Delante tenían al UPLangreo, «un buen equipo, con jugadores con experiencia. Ellos empezaron mejor pero hemos acabado dominando el partido» en un estreno en elAdolfo Suárez en el que acabó encantado con el apoyo de los suyos. «Se ha notado mucho. Parecía que jugábamos con 12.Que sigan así».