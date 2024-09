El Real Ávila firma un estreno convincente

No se le puede poner un sólo 'pero' al Real Ávila en su estreno en casa ante el UPLangreo, un equipo que llegaba al Adolfo Suárez como el primer líder del Grupo 1 de Segunda RFEF tras golear al Torrelavega en la primera jornada.Un rival con un bagaje importante en la categoría, jugadores con experiencia y un entrenador con poso en el equipo como para haber amargado el debut a cualquiera ante su afición.No fue así.Todo lo contrario. Más allá de los primeros cinco minutos, alguna acción de Breñe o el remate de Álvarez, al que Álvaro de Pablo respondió con una parada de las suyas, fue el Real Ávila el verdadero protagonista en el día de su debut ante su afición. No metió gol, pero todo lo demás lo hizo más que bien. «He visto cosas en mi equipo que no había visto en pretemporada. He visto carácter ganador, al equipo ir a por el partido, cinco cambios que han entrado y han mejorado al equipo sobre el césped, cambios en la alineación y en la convocatoria, una competencia tremenda, hemos salido con un sistema y hemos cambiado a otro, tenemos muchas variantes a las que se ha adaptado muy bien...Evidentemente queríamos sumar los tres puntos pero es para estar contentos. No es un empate agridulce. Ahora, a principio de temporada, las sensaciones son también muy importantes».Podrán decir muchos, y con razón, que en el fútbol no se vive ni sobrevive de buenas sensaciones, que sin resultados todo lo demás vale poco, pero no hay más camino hacia el éxito que hacer bien las cosas. Y el Real Ávila hizo muchas.

Tiene este año dónde elegir Miguel de la Fuente para seguir esta senda.«Lo anormal fue lo ocurrido el año pasado» explicaba en la previa del partido cuando se le preguntaba por la plantilla. No sólo fue el cambio de sistema –«teníamos plan A y plan B»– ante elLangreo, sino de caras respecto al once que se midió al Fabril. Entraron Adri Carrión, Doumbia,Ayoub yTena, se quedaron en el banquillo Fer Díaz, Sisse o Jorge Campos.En la grada Adilson. «Hacer cinco sustituciones o cambiar de nombres en el once inicial será lo normal este año» avisaba antes del duelo Miguel de la Fuente. Está claro. Y aún quedan por debutar Pedro Méndez,Cassio,Caio Lopes, Deiby,Babacar o Babu. Abróchense los cinturones que este «apasionante viaje» por Segunda RFEF no ha hecho sino comenzar.