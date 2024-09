«El otro día quizás tuvimos más premio del merecido y hoy, que lo hemos hecho todo y bien para ganar, hemos conseguido un punto» analizaba Miguel de la Fuente, entrenador del Real Ávila, que ponía en valor la imagen ofrecida por los suyos sobre el césped. «La forma de disfrutar la categoría es ir a por los partidos». Quiso dar la enhorabuena a sus jugadores. «Hay formas de ganar y formas de perder. Si la forma de empatar va a ser ésta, pues estamos sembrando para sumar tres puntos muchos días». No quiso considerar el punto como agridulce. «El fútbol es resultadista. He visto cosas del equipo que no había visto en pretemporada. He visto carácter ganador, ir a por el partido, cinco cambios y el equipo mejora, cambios en la alineación, en la convocatoria, una competencia tremenda en el equipo, hemos salido con un sistema y cambiado a otro... Queríamos sumar tres puntos y hemos hecho méritos.No es sabor agridulce.Ahora mismo, al inicio de la temporada, no lo cambio. Las sensaciones son muy importantes.Que en una categoría nueva, en Segunda RFEF el equipo esté fastidiado por no ganar es bueno».Eso sí, «la visión mala es que en esta categoría el partido que merezcas perder seguramente lo pierdas y da rabia que éste, que merecimos ganar, sólo hemos sacado un punto».

No pasó desapercibido para Miguel de la Fuente el respaldo de la afición en el primer partido en casa en el Adolfo Suárez. Una tarde de «muy buen ambiente.El tirón de última hora siempre funciona en todos los lados». Fue un partido en el que «hemos notado» el apoyo del público.«Es jugar con un jugador más».

Pablo Acebal:«El empate se puede considerar justo»

Empate «positivo» el que lograba llevarse el UPLangreo a Ganzabal a juicio de PabloAcebal.«La idea es ir a cualquier campo a ganar pero... Ha sido un partido igualado propio de la categoría en la que cualquiera de los dos equipos se pudo poner por delante en la primera parte. No se puso nadie y en la segunda, incluso entra dentro de la lógica, el equipo local con su gente tuvo alguna ocasión más que nosotros, pero en líneas generales ha sido un partido igualado y el empate se puede considerar justo» explicaba el técnico del UPLangreo, que quiso valorar «positivamente» el desgaste físico de los suyos en los últimos minutos. «Que los chavales se dejen la piel, que se dejen todo lo que tienen.Cuando el equipo rival te lleva a campo propio con centros laterales, con juego directo, te toca sufrir, correr y estamos preparados para ello.No nos pilla por sorpresa acabar los partidos fundidos.Sería una mala señal si alguno de mis futbolistas juega los 90 minutos y no acaba cansado».