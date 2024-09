Andrés Llorián se convertía en protagonista merecido en los prolegómenos del partido ante el UPLangreo con el homenaje que el club encarnado brindaba al 'eterno' capitán, como se le conoce en estos últimos años a un jugador que llegó alReal Ávila en 2012 desde el Atlético de Madrid C como lugar de paso y acabó quedándose doce años. Doce temporadas –una de ellas en Regional de Aficionados– defendiendo el escudo del Real Ávila.En total 363 partidos.El tercer jugador en la historia del club tras Luis Ortega y José Enríquez. Alguien así no podía irse por la puerta de atrás. Anunció su retirada como jugador en rueda de prensa y saltó al césped del Adolfo Suárez en el primer partido que se disputó en casa.Placa, camiseta de recuerdo y el aplauso del Adolfo Suárez puesto en pie para reconocer a uno de los jugadores que más ha calado en la afición en estos últimos años. Se va del césped pero no del club, donde ocupará –ya ejercer como tal– el cargo de Director de Relaciones Institucionales del Real Ávila. Viajará con el equipo, será la cara visible ante clubes, directivas, federaciones... Seguirá siendo el 'capitán' aunque desde fuera del césped.