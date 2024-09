El primer gol del Real Ávila en Segunda RFEF ya tiene nombre y apellidos, los de Mario Rivas, autor del 0-1 en la Ciudad Deportiva de Abegondo ante el RC Deportivo Fabril que, además, significaba la victoria para el equipo de Miguel de la Fuente en su estreno en la nueva categoría nacional. Un gol para estar «muy contento» reconoce en todos los sentidos el ex delantero del Navalcarnero y desde este pasado verano nuevo jugador encarnado. En lo colectivo «porque lo importante era conseguir la victoria» y en lo particular «porque los delanteros vivimos del gol». Hacerlo en la primera jornada y tras una pretemporada en la que la falta de gol entre los encarnados ha estado en el debate aumenta el valor de lo conseguido.

Se estrenaba el Real Ávila en la nueva Segunda RFEF y el primer gol encarnado en la 'nueva' categoría nacional llevará siempre el nombre de Mario Rivas como su autor. «Vamos a seguir haciendo historia» apunta el '9' madrileño ante una anécdota en la que recoge el testigo de otro madrileño, Ricardo Álvarez, autor del primer gol del Real Ávila en la ya desaparecida Segunda División B. Un 30 de agosto de 1987 debutaba el Real Ávila en Segunda B ante el Córdoba en el Estadio Municipal El Arcángel, donde el centrocampista madrileño (jugador de aquel Castilla que se enfrentó al RealMadrid en la final de la Copa del Rey de 1980, siendo Ricardo el auto del único gol (6-1) del filial merengue) sería el autor desde los once metros (1-1) del primer gol encarnado en la categoría en un partido que, pese a la derrota final (2-1), dejó una gran sensación. Aquel equipo entrenado por Tejedor y con jugadores como Quique, Argenta, Enríquez, Eutiquio,Quini,Toño, Yeli o el propio Ricardo Álvarez finalizaría octavo.

Consiguió la permanencia el Real Ávila en su primera experiencia en Segunda B y buscará el mismo objetivo en la primera temporada en Segunda RFEF. A partir de ahí, «estar lo más arriba posible.Es una categoría bastante complicada en la que los equipos son muy competitivos. No debemos fijarnos metas muy altas sino ir partido a partido» señala, marcando como clave que el vestuario esté junto «en los buenos momentos, pero mucho más en los malos».

Formado en las inferiores del Atlético de Madrid y Getafe,Mario Rivas saltó a Tercera definitivamente con elMóstoles RRJCcon 19 años. Vinieron después Leganés B y Alcorcón B, con los que llegaría a debutar en el primer equipo, Lleida o Navalcarnero. Cuando le llamaron desde el Adolfo Suárez la propuesta le sedujo. «El Real Ávila es un equipo Centenario. Se dio la circunstancia del ascenso a una categoría en la que estaba jugando. Tras la llamada de Joan no tardamos mucho en ponernos de acuerdo».

Habían visto puerta durante la pretemporada Carlos Pascual, Tóper, Pedro Méndez, Vitolo, Alberto Martín y Ayoub. Seis goles en nueve partidos.La producción ofensiva, o mejor dicho la rentabilidad ante lo que generaban estaba en entredicho. Primer partido oficial y primer gol de Mario. «Lo delanteros vivimos del gol.Son cosas del fútbol». En muchas ocasiones sólo se valora al '9' por el gol.Por ello «empezar marcando y llevándonos la victoria es para estar contento. Espero que no sea el último». No obstante no es MarioRivas un delantero que haya destacado hasta la fecha por su faceta goleadora. Sabe lo que es debutar en Segunda División, en Primera RFEF y cuenta con una amplia experiencia –Navalcarnero, Lleida, Alcorcón o Leganés B– en Segunda RFEF.«Soy un delantero trabajador.Hago lo que me pide el entrenador, lo que requiera cada momento del partido. A todos nos gusta marcar goles, que nos llamen delantero goleador, pero en ocasiones no se puede. Por eso hago todo lo posible para que si no hago gol, lo hagan mis compañeros y entre todos llevarnos la victoria». Delantero versátil, «quizás por ser alto puedo engañar a la vista» ironiza sobre sus características. Rápido, de buenas condiciones, «me dejo la vida en el campo para conseguir los tres puntos».

Comenzar con victoria dejó un gran sabor de boca entre los encarnados. «Lo importante era la victoria, sumar los tres puntos en A Coruña, como así lo hicimos» destaca el '9' encarnado. «Los partidos se dividen en pequeños momentos, nosotros supimos aprovechar el nuestro y defender ante los de nuestro rival. Trabajamos todos como si fuéramos uno» pone en valor MarioRivas.