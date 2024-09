Estreno en casa. Debuta el Adolfo Suárez en Segunda RFEF, una categoría que llevaba demasiado tiempo queriendo probar, tanto que incluso su antecesora Segunda División B ya ni existe. Aguarda ansioso el estadio tras una celebración por el ascenso con la que despidió el curso pasado y un debut en la distancia que llevó al Real Ávila a tierras gallegas. De allí regresaron con una primera victoria y un 'plus' de confianza desde el que abordar el partido de este domingo –18,00 horas– sin las pulsaciones disparadas pero con la mente alerta. Siempre «ayuda» empezar con tres puntos. Hacerlo con seis ya sería maravilloso. Pensarán lo mismo en el UPLangreo, el primer líder de la categoría.Los de Pablo Acebal le hicieron cuatro (4-2) a la RSGimnástica Torrelavega. «Es un equipo que sabe a lo que juega» señala Miguel de la Fuente, entrenador del Real Ávila, ante el choque de este domingo en el que espera muchas cosas, entre otras, el respaldo de la afición. «Cuando ellos aprietan el equipo lo nota».Les reclama, les convoca, les anima a bajar al campo. Porque esta Segunda RFEF es un «viaje» apasionante que se llevaba mucho tiempo esperando y quieren disfrutarlo juntos.

Se ganó al RC Deportivo Fabril en la Ciudad Deportiva de Abegondo pero «las victorias también pueden enmascarar muchas cosas. Debemos tener pies de plomo.El fútbol es un deporte resultadista pero ese mismo partido podía haber acabado con otro resultado. Debemos ser conscientes de lo que hicimos bien pero también de lo que hicimos mal». Recuerda que una parada de Álvaro en el minuto 93 «evitó el empate». Por eso, antes que centrarse en su rival –«es un equipo que sabe a lo que juega, tiene las ideas muy claras y aprovechó muy bien sus momentos»– prefiere centrarse en los suyos, a los que reclama «más tranquilidad con balón».Lo echó en falta ante el Deportivo Fabril. «Supongo que el debut, el viaje, el Deportivo... Todo eso nos hizo empezar el partido muy mal, pero es uno de los déficit que ya teníamos el año pasado. Estamos trabajando eso.En esta categoría, si se te ponen por delante, como hicimos nosotros, es complicado darle la vuelta».

Con «todos disponibles», no forzará con Deiby o Babacar, que ya entrenan con el grupo si bien ninguno de ellos arriesgará. Tiene este año donde elegir Miguel de la Fuente. «Hacer cinco cambios en partidos tan físicos como los que vamos a tener va a ser la normalidad. Tenemos que tener una plantilla larga, homogénea, preparada mentalmente, donde los jugadores sepan que todos pueden ser protagonistas.Que haya muchos cambios de nombres puede ser lo normal».

Babu, «sin prisas» para no volver a perderle

Aún habrá que esperar para volver a ver a Babu con el '10' a la espalda. Ya está el atacante de Gambia en el Adolfo Suárez pero aún es pronto para calibrar cuándo será su regreso. «Ahora está haciendo todo tipo de test y pruebas para empezar a trabajar. Sin prisas. Tuvo una lesión grave a nivel muscular. Ya el año pasado optamos por un tratamiento conservador que no funcionó y el objetivo ahora mismo es que cuando todo esté apto empezará a entrenar. Porque ahora el riesgo de perder al jugador es más serio. Ya no es por nosotros, es por él, que no se pierda como jugador».

Pablo Acebal: «Viajamos a Ávila a por otra final. Hay que ir a todos los campos a dar el cien por cien»

Primera jornada, primer líder del Grupo 1 de Segunda RFEF tras golear (4-2) al RSGimnástica. «Ya lo disfrutamos, ya lo saboreamos... Punto y aparte. Ahora viajamos a Ávila a por otra final».Punto de partida para Pablo Fernández Acebal, entrenador del UPLangreo, de cara a un encuentro que intuye «complicado» ante un Real Ávila que pone en valor en muchos sentidos. «El año pasado lograron el ascenso directo en un grupo muy complicado.Mantienen bloque, entrenador e imagino que querrán agradar en su estreno en casa».No se fía de los encarnados por el pasado y por el presente tras su primera victoria en la Ciudad Deportiva de Abegondo. «Van al campo de un filial que maneja muchos registros, que te somete.Consiguen adelantarse en el marcador, defender bien en bloque medio, bloque bajo e incluso tienen transiciones para haber hecho algún gol más.Eso habla de lo buen rival que es» advierte el técnico asturiano en su tercera temporada al frente del UPLangreo en Segunda RFEF. Sabe de lo que va esto. «La categoría no permite ir al 90 por ciento. Tienes que ir al cien por cien a todos los campos».

Vitolo, en un remate acrobático ante el Deportivo Fabril - Foto: La Voz de GaliciaGanaron en su primera jornada como lo hizo el Real Ávila y coinciden en sus palabras Miguel de la Fuente y PabloAcebal ante lo que significaron esos primeros tres puntos. «Ganar siempre ayuda a llevar mejor el día a día de la semana. Las cosas que hay que corregir se corrigen mejor desde la victoria que desde la derrota» explica.Fueron tres puntos con los que estar contentos, como con «la imagen del equipo, pero aún hay mucho margen de mejora.Hay muchos aspectos del juego que tenemos que seguir puliendo para darle continuidad a la línea de la primera jornada». Vienen al AdolfoSuárez «a por la segunda».

Intuye Acebal que poco se parecerá el Real Ávila del AdolfoSuárez al de Abegondo. «El partido que tenemos de referencia del Real Ávila ante el RCDeportivo Fabril poco va a parecerse a lo que nos vamos a encontrar el domingo. A estas alturas de temporada resulta difícil sacar patrones de juego de los equipos».