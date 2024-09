El Real Ávila espera un último empujón en la cifra de socios

El Real Ávila ya cuenta con más de 600 abonados y creciendo.Sigue sumándose la afición al club encarnado en su estreno en Segunda RFEFsi bien no en la cantidad que se esperaba. En los pasillos del Adolfo Suárez están contentos con el respaldo de su afición, fuera cual fuera el número. Todo apoyo es bien recibido, pero el sabor que está dejando la campaña de abonados es agridulce. La respuesta de la gente no está siendo de momento la que habían imaginado tras conseguir el ansiado ascenso de categoría. «Esperábamos más. Hacía más de dos décadas que no se estaba en una categoría nacional, que el club no vivía una situación deportiva así» comentan desde dentro del Real Ávila. No sólo esperaban el efecto llamada por la categoría, sino que el cierre de temporada había llevado a todos a imaginar otra respuesta desde la ciudad. Porque el curso pasado dejó la imagen de un Adolfo Suárez al 'completo'. El tramo final de temporada animó a muchos a llenar un estadio donde no sólo las gradas supletorias, sino la valla a pie de campo, se convirtieron en el recurso habitual para dar cabida a todos los que querían bajar. De los 350 espectadores de media en la temporada 2022-23, el equipo pasó a 750. Y si ante el Salamanca UDS fueron 1.250 aficionados y ante el Júpiter Leonesa B 1.350, el día del ascenso ante La Virgen del Camino se alcanzaron los 2.500.Así pues, esperar más era normal.

Sin embargo, el verano no ha sido como se esperaba. Ha costado superar la barrera de los 600. Alcanzada, en el club encarnado confían en llegar en los próximos días a los 700 en un repunte final en este mes de septiembre. Lo que haga el equipo puede ser clave.El año pasado la trayectoria de los chicos de Miguel de la Fuente animaron a la afición. Este año esperan que sea así, que el equipo sea capaz de enganchar desde el inicio.

El club sigue llamando a su afición. «Los jugadores ya son socios. Sólo faltas tú, únete al club centenario, apoya al equipo en la nueva categoría. ¡Abónate!» anima una de las últimas campañas emprendidas en redes sociales. Y es que es una realidad. El equipo va a necesitar a su afición en esta nueva aventura.