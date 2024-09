"Conocemos a Miguel y sabíamos el jugador que podía encajar"

En el estreno del Real Ávila en Segunda RFEF, fue Joan Farías, director deportivo del Real Ávila, un primer invitado de lujo para esta nueva temporada 2024-25 de Tiempo de Opinión, la sección del programa de deportes La Jornada de La 8 Ávila que dirige y presenta Roberto Ponce. Junto a sus preguntas, las de Alberto Sánchez, responsable de Deportes de Diario de Ávila, que llevaron al director deportivo encarnado a repasar la actualidad del primer equipo después de un verano centrado en la confección de la nueva plantilla.

Han sido meses de verano de mucho trabajo. Ya está hecho el equipo pero el ritmo no baja. «Aún estamos en alerta» confiesa Joan Farías. Son estas primeras jornadas días para ver si aquello que ha puesto en manos de Miguel de la Fuente funciona. Doce renovaciones, el resto fichajes. «Hemos confeccionado una plantilla más amplia» respecto al curso pasado.Todo ello con el primer reto y objetivo de «salvar la categoría. Es lo más importante. A partir de ahí, estar lo más arriba posible». Desde esa idea se ha confeccionado el nuevoReal Ávila en una Segunda RFEFque «ya cuesta mucho. Traer un delantero que haya metido 12-13 goles... No se puede.Te vas a un presupuesto muy alto». Se ha optado por «jugadores jóvenes –el más veterano tiene 27 años– con potencial y capaces de hacer un equipo que físicamente compita.Porque en esta categoría ya tienes que competir, ir a por todas. Hoy en día el Real Ávila tiene esa identidad de que sabe sufrir, sabe salir con el balón». Jugadores «con hambre, que quieran mostrar algo más», identificables con el juego que quiere y desarrolla Miguel de la Fuente. «Ya conocemos a nuestro entrenador y sabíamos el jugador que le podía encajar». Y ante las preguntas de los periodistas, habló Joan Farías de Babu, un jugador «que ya está aquí» tras resolver el papeleo que le ha mantenido en las últimas fechas enGambia. «Ya tiene todos los documentos en regla. Ya tiene todo para competir pero después de su última operación queremos ver cómo ha evolucionado.Creemos que puede ser un jugador importante».

Repasó Joan Farías la actualidad del Real Ávila Promesas, el nuevo filial encarnado, un equipo de formación –Sub'23– que tiene las puertas abiertas para todos, empezando por los chicos de Ávila. «El que tenga calidad y quiera, estará en este equipo.Preferimos tener un jugador de aquí que de fuera, pero si viene y no mejora, no vamos a fichar por fichar únicamente por ser de Ávila». Un equipo que ha tenido que salir a competir en una Segunda Provincial poco atractiva. «El que tenga ganas de crecer, vendrá» espera Joan, que asegura que estará formado por jugadores capaces de tener dinámica de primer equipo. «El jugador que venga queremos que no desentone en el primer equipo».

Es uno de los dos nuevos proyectos en los que se ha embarcado el Real Ávila este verano.El otro, el fútbol femenino con esa nueva 'filialidad' con el primer equipo del Milagrosa Las Nieves, para el que el club encarnado ha sido una tabla de salvación. De momento aún es un proyecto rodeado de incertidumbre. Aún no tiene cuerpo técnico ni el número suficiente de jugadoras. «Estamos en ello».