Pidió refuerzos Miguel de la Fuente cuando se abría el mercado de invierno y el equipo llegaba al parón navideño mirando desde lo más alto de la clasificación pero con el gancho puesto.Demasiado esfuerzo pero demasiados pocos a sumar en un vestuario entonces exprimido al máximo cuando las lesiones de algunos y la escasa aportación de otros dejaba al Real Ávila en manos de un pequeño grupo. Si el equipo quería mantener su posición de privilegio y sostener el nivel que le había llevado a lo más alto debería sumar más adeptos a la causa.Lo entendieron arriba y se remangaron en la Dirección Deportiva, que se puso manos a la obra. Algunos de los nombres que se manejaron en un primer momento no cuajaron, pero en estos casos la estrategia no se reduce a un único plan. Se abrieron otras vías. Llegados al mes de febrero todo aquello ha dado sus frutos. Desde entonces han llegado jugadores como Víctor Velasco, Álex Moreno, Paco Benítez, Simón Carrero o el sueco Shergo Shhab, se da por hecho –está a la espera de resolver tema de papeleo– la incorporación del guineano Júnior Pussick y se han recuperado jugadores como Edmilson, al que las lesiones le impidieron tener la relevancia en el once que se esperaba. Y aunque alguna de las salidas, como la de Nabil Kheribi, no estaba en los planes iniciales, no ha sido un problema. Porque hay mimbres. «Tenemos un buena plantilla».Palabra de entrenador.

«Indudablemente como entrenador, como club, siempre se quiere aspirar a lo máximo. Hemos intentado una serie de nombres que no pudieron ser pero estamos muy satisfechos con lo que hemos incorporado».Está contento Miguel de la Fuente con lo que tiene ahora entre manos, pero lanza un mensaje con aquellos que ya tenía. «Estamos contentos con lo que hemos incorporado pero especialmente con quienes nos han traído hasta aquí. Los que han venido tienen que intentar sumar y sumar más, pero el grupo que nos ha traído hasta aquí es verdaderamente el que debemos valorar y al que vamos a dar importancia».

Nuevas variantes. Una de las posiciones en las que más había llamado la atenciónMiguel de la Fuente para reforzar era la delantera.No sólo era incorporar, sino hacerlo con jugadores capaces de aportar algo diferente. Se marchó Nabil Kheribi, pero el club ya lo tenía previsto. «Vamos a tener tres delanteros» era la premisa que marcaba Joan Farias, Director Deportivo del Real Ávila, y tres delanteros 'puros' tiene Miguel de la Fuente. Cuatro si se piensa en Jorge Campos, un jugador de banda reconvertido a la parcela del '9' y que se ha ganado la confianza del técnico para seguir actuando en punta pese a la llegada de competencia.Y es mucha. Porque al recientemente recuperado Edmilson se han sumado SimónCarrero o el sueco Shergo Shhab. Quién juegue lo dará el contexto. Porque ante contextos diferentes, delanteros distintos.

«El otro día contra el Becerril el partido nos requería un planteamiento distinto con doble punta» recuerda De la Fuente. «Campos se mueve muy bien por banda pero luego interpreta muy bien el meterse a doble punta.En posiciones de punta va a estar porque nos está dando asistencias, nos está dando goles, está con confianza» comentaba el técnico del Real Ávila, que descarta de momento devolver a Campos al que era su hábitat natural, la banda.

Habrá momentos para todos. «No hay un jugador que pueda estar bien 15 partidos seguidos y durante 90 minutos con el trabajo que exijo a los de arriba. Hay muchas veces que se hace necesario que entre un relevo que antes no teníamos y ahora vamos a tener» explicaba ante la nueva perspectiva que se le abre al equipo en la zona de ataque.

«Si no es esta temporada, que Babu sea el mejor fichaje de la próxima»

Regresó Babu ante el Becerril. Media hora. Todo estaba pactado.30 minutos en los que tuvo tiempo de hacer el 1-0.«Pensamos que era mejor que calentara, se mentalizara y jugara la primera media hora» explicaba Miguel de la Fuente sobre el plan a diseñado. Sin embargo «notó una liguera molestia» y el extremo gambiano está ahora a la espera de una resonancia que determine lo que tiene. Y ante algo así, Miguel de la Fuente no tiene dudas. «Tiene que estar al cien por cien. Es un jugador que está a un nivel superior pero como precisamente es a lo que aspiramos, a un nivel superior de categoría, lo que no podemos hacer es irle forzando.Ha llegado el momento de encontrar a ese jugador al cien por cien.Si no es esta temporada, que sea el mejor fichaje de la próxima.No puede seguir así».