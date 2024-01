Álex Moreno, un centrocampista polivalente para el Real Ávila

El primero «de los que vamos a presentar».Se puso la elástica del Real Ávila y posó sobre el césped del Adolfo Suárez como nuevo jugador encarnado Alejandro Moreno, el nuevo centrocampista del equipo de Miguel de la Fuente, que podrá contar con su nuevo jugador para el partido de este fin de semana ante La Virgen del Camino. Estará –si no hay sorpresa de última hora– en Los Dominicos. «Hombre que si va» ironizaba el técnico, que no está para desperdiciar recursos y el que acaba de llegar «puede hacer de '8', de '6' o incluso de '10'» señalaba JoanFarías, Director Deportivo del Real Ávila, ante el nuevo refuerzo del equipo. Un jugador del que todas las partes destacaron su polivalencia para el centro del campo desde el que sumar competencia a una parcela en la que subir el nivel y aportar frescura cuando las piernas de Tena, Marqués o Fer Albín no sean suficientes.

No ha sido un fichaje sencillo de realizar. Como a otras puertas a las que se llamó –alguna de ellas no se lograron abrir– no se lo pusieron fácil al Real Ávila. Tras dos años en el CDNaval Reinosa Sénior, Álex Moreno se había convertido en su segunda temporada en Reinosa en una pieza importante del cuadro cántabro. «Era su principal jugador» explicaba JoanFarías en la presentación de Álex. «No nos lo pusieron fácil» comentaba ante las negociaciones para un fichaje que tardó más de lo esperado en concretarse. «Al final lo conseguimos».Un nuevo jugador con el que «esperamos que acertemos ante lo que nos faltaba».

Si desde el Naval se mostraron inicialmente reacios a su salida, el que no tuvo ninguna duda fue el propio Alejandro «desde que recibí la primera llamada» y al otro lado del auricular estaba el club encarnado. Un interés por el que se reconoció «contento y agradecido» y que le llevó a comunicar a su anterior club que quería cambiar de aires. «Costó al principio que me dejaran salir debido a esa importancia» que tenía en el Naval. Con tres goles, era el máximo goleador del equipo de Óscar Gea, que se verá obligado a pelear a partir de ahora por la permanencia sin su mejor hombre.

Sabe que llega a un equipo que le ha buscado, que le ha llamado pero donde se tendrá que ganar un puesto sobre el césped. No es lo mismo llegar en agosto que en enero, mucho menos cuando el equipo está hecho y funciona. «Es un equipo rodado, que está en un puesto privilegiado. Llego con ganas de poder aportar lo máximo posible, de sumar».Lo hará desde sus cualidades como centrocampista polivalente. «Dentro del centro del campo puedo jugar en todas las posiciones» comentó sobre su posición. En cuanto a su forma de juego se definió como un jugador «con llegada al área». Le gusta «pisar área para poder apoyar al equipo e intentar hacer goles». Un jugador «de buen disparo y buena visión de juego» destacó como sus cualidades.

Ante su nuevo equipo, le gusta lo que ha visto hasta la fecha. «Es un proyecto ambicioso.Desde mi llegada el primer día he podido ver un buen grupo, tanto en lo personal como sobre el césped».

Un primer refuerzo que acoge Miguel de la Fuente con los brazos abiertos.Primer 'regalo' de Reyes en este mercado de invierno para el técnico vallisoletano, que había pedido 'ayuda' para los suyos antes de marcharse al parón navideño. Quería De la Fuente jugadores capaces de competir pero también de meter «competencia» a lo que ya había «para que todos aprieten».

Le gustó al vallisoletano la 'versión' de Fer Albín que se vio ante el UDSanta Marta el pasado fin de semana. «Una de las mejores noticias que tuvimos el otro día fue la segunda parte de Fer Albín, al que volvimos a ver en esa versión de 'box to box' de aparecer en todos los lados, de intensidad, de hambre» agradeció el técnico. Ahora espera que vuelvan a subir su nivel Tena o DaniMarqués, «que puedan tener un recambio que les ofrezca oxígeno a las piernas, porque es imposible estar toda la temporada al máximo nivel».

Para darles un respiro y oportunidad le llega un jugador «con buen pie» apuntó el técnico. Un centrocampista «ni muy ofensivo ni muy defensivo.Un jugador polivalente» que puede emplear en diferentes posiciones. «Se está adaptando muy bien al grupo. Hemos buscado chicos que llegaran con ilusión y con hambre, que se pudieran adaptar muy bien al vestuario que tenemos».