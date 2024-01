El Real Ávila suma a Paco Benítez y resta a Nabil Kheribi

No cesan los movimientos en el Real Ávila en este mercado de invierno. De entrada y de salida. El de entrada ya conocido, el del central Paco Benitez, que tras 'disfrutar' en la grada del partido de sus nuevos compañeros ante el Mirandés B se presentaba este lunes de manera oficial en el Adolfo Suárez. El de salida inesperado. Se trata de la marcha del delantero marroquí NabilKheribi, que deja el Real Ávila por voluntad propia y con la carta d libertad bajo el brazo tras solicitar su salida al club. El jugador, que llegó el pasado verano como una de las principales apuestas de la dirección deportiva para la delantera encarnada, tomaba la decisión de marcharse ante la pérdida de minutos y confianza.El delantero marroquí, que firmó 5 goles –tres de ellos al Laguna– en las cinco primeras jornadas, llegó a liderar el ranking de goleadores del Grupo VIII de Tercera.Sin embargo con el paso de las jornadas se vio relegado al banquillo. Primero le adelantó en la titularidad Jorge Campos, un extremo reconvertido a '9' referente que ha convencido más a Miguel de la Fuente pese a no ser su posición. Después se vio superado por Edmilson, que tras regresar de su lesión ha sido la segunda opción.

«Empecé bien, siendo importante» recordaba Nabil Kheribi en la sala de prensa del Adolfo Suárez. «Comencé metiendo goles, siendo el máximo goleador pero de un día para otro me vi en el banquillo. El entrenador dejó de contar conmigo.Respeto todas las decisiones pero llevo varias semanas mal pensando en lo que ha podido pasar».Asegura no haber encontrado respuestas a su situación. «He cumplido todos los requisitos que me pedía el entrenador.Me he dejado la piel siempre» señala quien asegura respetar en todo momento las decisiones tomadas por el entrenador. «Él toma sus decisiones».

Una salida que comenzó a vislumbrarse hace un mes, cuando ya solicitó al club la carta de libertad. «Intentamos que se quedara» explicaba JoanFarias, Director Deportivo del Real Ávila, que durante este tiempo ha tratado de convencer al jugador de su continuidad, algo que finalmente no ha sido posible.

Una despedida «que no nos gusta» valoraba Joan a nivel personal y futbolístico. «Contábamos con él como tercer delantero. Nos complica un poco pero un jugador tiene que estar donde quiere estar». El equipo se queda con Edmilson como único delantero natural si bien es Jorge Campos el que está ejerciendo en esta posición. No obstante se espera que en los próximos días el equipo pueda cerrar –ya está hecho– y presentar a un nuevo delantero, un nueve referente, de área, que se convertiría en esa pieza que tanto ansiaba Miguel de la Fuente.

Paco Benítez, un central para elevar el nivel

Presentó el Real Ávila este lunes a Paco Benítez, jugador que puede desenvolverse como central y lateral zurdo. Se define como «defensa rápido, fuerte, agresivo» que pese a ser titular en el Cartaya decidía hacer las maletas «ante la confianza» que le ha transmitido el Ávila.