Doumbia seguirá defendiendo los colores del Real Ávila. Tercera temporada en el Adolfo Suárez para el central de Costa de Marfil, un jugador que llegó con el curso 2022-23 afrontando su recta final –llegó ya con José 'Chino' Zapatera al frente del equipo– para colarse en el once titular. Su físico, zancada y capacidad de anticipación le valieron entonces para ganarse el puesto junto a Carlos Pascual en el centro de la zaga, desplazando a Llorián de nuevo al lateral izquierdo. Compañero inseparable del CarlosPascual en el eje de la defensa, ambos han conformado la pareja de titulares en una temporada en la que supo mantenerse en la titularidad incluso en sus 'peores' momentos, cuando la llegada de Paco Benítez y algunos despistes puntuales –sus líos en salida de balón– hicieron poner en duda su continuidad en el once inicial ante el empuje y carácter del andaluz. Aguantó en el once junto a Carlos Pascual para terminar el año como uno de los jugadores más empleados por el técnico. Ambos seguirán el curso que viene en el proyecto de Miguel de la Fuente.

«Doumbia seguirá una temporada más en el Real Ávila después de demostrar todo su potencial y conseguir el ascenso a Segunda RFEF siendo una pieza importante en el once inicial. Desde el club le agradecemos todo su interés en continuar y le deseamos toda la suerte del mundo» se dice desde el club ante la renovación del central, que fue junto a Babu uno de los primeros fichajes de Joan Farias a su llegada al Real Ávila como director deportivo.

Renueva el costamarfileño para el proyecto 2024-2025 del Real Ávila de cara a Segunda RFEFtras confirmarse en los últimos días la continuidad de jugadores como Álvaro de Pablo, Carlos Pascual o Tena, confirmándose así la continuidad de la columna vertebral sobre la que Miguel de la Fuente construyó el proyecto del año pasado y que consideraba primordial para el siguiente proyecto.