No importa qué temporada sea ni la posición de los contendientes.Cuando se conoce el calendario es una de las visitas que se miran por adelantado, de las que se marcan en rojo. Siempre resulta complicado viajar a La Virgen del Camino y pisar Los Dominicos, uno de esos campos 'auténticos' del Grupo VIII de Tercera donde toca sufrir, meter la pierna, donde los partidos se ganan por intensidad y se pierden por falta de personalidad. Lo saben en un Real Ávila al que la condición de líder le convierte en una pieza codiciada por todos en esta segunda vuelta. «Es una de las fechas que siempre tienes puestas en el calendario como un partido importante para saber si el equipo compite, si es capaz de adaptarse.Uno de esos partido que tienes marcado como posible día de tropiezo, que los rivales tienen en mente como uno de los días en los que, quizás, no consigas ganar». Uno de esos días que, aunque no lo parezca por el rival, puede ser muy importante. «Un día para conseguir los objetivos».

No sólo son las peculiaridades de Los Dominicos, es también La Virgen del Camino, «un equipo muy competitivo. Estos últimos años han estado rondando esa sexta posición, rondando los playoffs .Un equipo muy bien trabajado por Nanín yPerona.Si a ello le sumas las condiciones del campo, irregular y duro, partes con una desventaja que debes saber suplir igualando su intensidad y eficacia. Hay que llevar el partido al terreno que a ellos no les gusta» señala Miguel de la Fuente. «Hay que adaptarse a lo que ellos saben hace muy bien» en un partido en el que «si dejamos que el balón llegue a nuestro área desde cualquier parte estamos perdidos. Debemos estar muy ordenados, trabajar en cualquier zona del campo».

Un desplazamiento para el que podrá contar y contará con su nuevo refuerzo, Álex Moreno. No llega al partido Fer Díaz. «No está del todo.No soy de forzar jugadores. Los quiero al cien por cien porque las recaídas nos han hecho mucho daño en la primera vuelta» apuntaba Miguel de la Fuente, que la pasada semana recuperaba para la 'causa' a Edmilson, una de las mejores noticias para el técnico vallisoletano. Se lesionó en la primera jornada ante el Becerril y en su regreso a los terrenos de juego, ante el Santa Marta, fue el autor del gol de la victoria (1-0). «Estoy convencido de que será uno de los mejores 'fichajes' que vamos a tener este invierno».

Defender con orden, no por acumulación

Suele ser una tónica habitual. «Nuestras segundas partes están siendo mejores que las primeras». No es algo que le preocupe a Miguel de la Fuente, sí que el equipo «termine en nuestro área» cuando no se ha hecho antes. «Creo que se debe a que nos falta orden. Al final defendemos por acumulación y no por orden y eso no me gusta. Al rival le invitas a meter gente en tu área y colgar balones» comenta tras lo visto el último duelo ante el Santa Marta.«El balón se puede defender en cualquier parte del campo y es mejor defenderlo fuera de tu zona de peligro».