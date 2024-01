Carlos Pascual, centenario con el Real Ávila

Era el primer partido del 2017. En una fría tarde de sábado –7 de enero– el Real Ávila, entonces dirigido por José Manuel Jimeno, recibía en el Adolfo Suárez al Atlético Tordesillas.Primero RubénRamiro, desde el punto de penalti, y después Roa con un cabezazo a saque de falta ponían en el marcador un 2-0 con el que llegar al descuento con la seguridad de que la victoria no se iba a escapar. Y con el resultado asegurado, la oportunidad de dar la alternativa a un joven central, Carlos Pascual, un juvenil –17 años– que saltaba al césped en el minuto 92 en sustitución de Marrero. «Fueron apenas uno o dos minutos». No importa.Todo cuenta. Fue su debut con el primer equipo. Apenas tres jornadas después llegaría su primer partido como titular. Y ése, «el que más te llama la atención» por eso de ver tu nombre en el once titular, lo recuerda a la perfección. Fue en La Arboleda, «ante el Almazán».Lo recuerda con cariño «aunque el marcador fuera de 4-0 en contra» se ríe desde la distancia del tiempo. «Para un chico juvenil verte jugando con el primer equipo de titular es algo que nunca se olvida». Fueron los inicios de un jugador que ya es centenario.

Desde entonces, desde aquel 2017 –pasando entre medias por el RayoVallecano y el Atlético Pinto– Carlos Pascual no ha hecho sino engordar sus registros en el Real Ávila, con el que alcanzaba el centenar de partidos –«yo creo que llevo alguno más»– ante el Diocesanos el pasado mes de diciembre y por los que recibió, aprovechando el primer partido en casa de este 2024, el homenaje del club.

Partido arriba, partido abajo, alcanzar los 100 partidos con el club de tu vida «es para estar muy contento. Es el club en el que he pasado la mayor parte de mi vida deportiva». Un niño de Ávila, que creció en la cantera del Ávila, «que iba a ver los partidos del primer equipo al Adolfo Suárez» y que ahora 'lidera' la mejor defensa de Tercera RFEF. «Estoy muy orgulloso y contento de ello».

Un centenario muy dulce. «Todo acompaña.Los resultados que estamos teniendo, la dinámica del equipo... Todo suma. Queda mucho pero es cierto que hasta la fecha ir líderes en el año del Centenario, cumplir 100 partidos... Es para estar contento».

Cinco temporadas vinculado al primer equipo, cien partidos, muchas situaciones pasadas. «He vivido de todo, desde no saber cuando terminaba una temporada si iba a seguir formando parte del club por no saber qué iba a ocurrir, a pasar por diferentes propietarios, diferentes situaciones deportivas... En estos años he vivido infinidad de situaciones». Y la que está viviendo en la presente 2023-24 no la había vivido nunca. Y para bien. «Nunca me había visto en esta situación. He estado en playoffs, luchando por acercarnos al líder, pero es la primera vez que vivo lo de ir primeros» comenta ante una situación en la que compaginar la ilusión con la humildad a partes iguales. «Vamos muy bien pero queda mucho. Cuando toque es cuando debemos estar ahí, primeros. Debemos seguir así».Nada es por casualidad. «Todo es trabajo».

Ya tiene 100 partidos como encarnado, firmaría otros 100 más. «200 sería una cifra muy bonita», como la que sumará en breve Llorián, que alcanzará los 350 a la vuelta de la esquina. «Es una cifra impresionante. No conozco a nadie que haya llegado a esa cifra en un club».