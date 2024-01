Tras Álex Moreno, el Real Ávila trabaja en dos nuevos fichajes

Álex Moreno es el primero, pero no el último, porque los planes del Real Ávila antes de que se cierre el mercado de invierno «es cerrar dos jugadores más». Sigue trabajando la DirecciónDeportiva que dirige JoanFarías en nuevas incorporaciones para un Real Ávila que se había marcado reforzar el equipo en este periodo invernal con un jugador por línea. Antes del parón llegó Víctor Velasco, pero una inoportuna lesión en el último momento le impidió debutar. Se está a la espera de que Júnior Pussick resuelva sus papeles, pero se cuenta con el guineano como uno más de la plantilla. Con el equipo «desde el inicio», se trata de un joven mediapunta ofensivo que tras pasar por el Talavera de la Reina y Manchego, probó suerte en Suecia. Dos nombres en una lista de refuerzos que ahora se amplía con Alejandro Moreno y que se quiere seguir engordando con otros dos nombres más, aunque no está siendo sencillo.

No es sencillo acometer fichajes en el mercado de invierno, mucho menos cuando la idea pasa por «mejorar lo que tenemos», porque el equipo «va bien» y tampoco se quiere alterar el 'ecosistema' creado por Miguel de la Fuente y sus chicos.Hay que respetar el grupo.

Una de las asignaturas pendientes es la figura del delantero centro.No se acertó con Amadi. «Creímos que era el jugador que necesitábamos pero arrastraba una lesión antigua y no pudo ser». El delantero de Guinea Bissau causaba baja esta semana junto al centrocampista brasileño Gabri Freitas. Se sigue buscando un delantero diferente a lo que tiene el equipo. «Tenemos a Edmilson y a Nabil, jugadores de diferentes perfiles pero que lo están haciendo bien.Si no encontramos un '9' como queremos, tenemos delanteros. No tenemos problema con ello».Y es que la figura que demanda Miguel de la Fuente para su equipo es la de delantero referencia, de área, un delantero 'tanque', una labor para la que ha reconvertido a Jorge Campos, en realidad un extremo que fue presentado como lateral, pero que está ejerciendo esa labor.

En esta parcela ofensiva el pasado fin de semana era noticia el regreso de Edmilson, lesionado en la primera jornada de liga ante el Becerril. «Es una buena noticia que alguien que ha estado lesionado tanto tiempo, que lo ha pasado anímicamente tan mal, el primer día que salga al campo consiga marcar». Está convencido Miguel de la Fuente que «va a ser uno de los mejores fichajes de invierno».Un jugador para sumar competencia a Jorge Campos y Nabil, para el que tuvo palabras de ánimo tras apostar por Edmilson en los cambios ante el Santa Marta por delante de Nabil. «Decidimos apostar por Edmilson porque esta semana tenía la flecha para arriba».

Se seguirá dando forma a una plantilla sobre cuya configuración se pronunciaba JoanFarías, principal responsable de la misma. «No podemos controlar las lesiones» señalaba el Director Deportivo ante la aportación que apenas han tenido algunos de los jugadores. «Hemos tenido algunas semanas con 6 bajas por lesión pero el equipo ha sabido sufrir y aguantar. Noviembre fue un mes muy duro y conseguimos sacar el máximo de puntos. Estoy muy satisfecho con el equipo pero necesitamos traer un par de jugadores más para que el entrenador pueda tener capacidad cuando haya que cambiar cosas. Hay un buen grupo y eso es importante».