El Real Ávila sale del barro

Tuvo que ensuciarse, y nunca mejor dicho, el Real Ávila para sumar los tres puntos en La Arboleda, para volver a ganar después de tres jornadas consecutivas sin hacerlo y cerrar las dudas después de una derrota ante el Salamanca UDS que había levantado ampollas más por el cómo se había producido y el qué se había dicho alrededor de ella, que por las repercusiones directas sobre un liderato que los encarnados seguían y siguen sosteniendo de forma fiable. En el barro de La Arboleda, en un encuentro que estuvo en el alambre de la suspensión cuando la lluvia inundó el césped soriano y hubo que emplearse a fondo –el partido se retrasó 45 minutos– para retirar el agua, los de Miguel de la Fuente respondieron como buen líder, volviendo a ser ese equipo capaz de adaptarse al contexto, algo en lo que tanto incide el técnico encarnado como una de las armas y virtudes para ser campeón.

«El vestuario tenía ganas de competir, de demostrar que la mala dinámica era eso, una mala dinámica, que para nada es verdad todo lo que se ha dicho de este equipo.Vamos a estar ahí, confiando en el trabajo» valoraba Miguel de la Fuente tras una victoria reparadora después de una situación complicada tras sumar un punto de nueve posibles y ver cómo sus rivales se acercaban por detrás.

Un encuentro para volver a sumar de tres y reencontrar sensaciones, como la de volver a remontar un partido, algo que no conseguían desde el choque ante el Tordesillas. Desde aquel 3-2 a favor en el que fueron capaces de darle la vuelta a un 0-2 inicial, los del Adolfo Suárez siempre habían mandado en el marcador. No lo hicieron ante el Cristo Atlético o Salamanca UDS y en ambos casos acabaron perdiendo.Volver a ver al Real Ávila levantar un marcador y en un contexto tan adverso fue una buena señala.

Un triunfo con un enorme valor por lo que espera. Porque este domingo –17,00– los de Miguel de la Fuente tienen «un partido clave».Visita el Adolfo Suárez la Deportiva Leonesa B, segundo clasificado a seis puntos. De haber perdido en Almazán los leoneses –allí empataron a cero– habrían visitado el Adolfo Suárez para ser líderes.No será el caso y los encarnados les recibirán para abrir brecha. «Estoy convencido de que el club hará un llamamiento para llenar el Adolfo Suárez. La afición es nuestro jugador número '12'. Somos conscientes de que no podemos fallar. En casa debemos de dar un golpe encima de la mesa».Quieren dejar claro por qué están donde están, en lo más alto.

El Salamanca impugna el empate ante el Villaralbo

El Salamanca UDS habría impugnado –según señalan medios desde Salamanca– el partido ante el Villaralbo por alineación indebida del equipo zamorano, que realizó un quinto cambio –Sebas por Rober– cuando ya no tenía ventanas disponibles. Apreciado el error, y sin que el partido se hubiera reanudado ni el balón puesto en juego, el árbitro advirtió del error y se anuló el cambio. Fuentes consultadas por Diario de Ávila indican que al no haberse puesto el partido en marcha no existiría alineación indebida, si bien será el Juez Único de Competición será el que valore la denuncia.