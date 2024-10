Mario Rivas y Carlos Pascual 'no' se tocan. «Hacer cinco sustituciones o cambiar de nombres en el once inicial va a ser lo normal este año». Lo avisaba Miguel de la Fuente apenas se habían cumplido las dos primeras jornadas de Segunda RFEF. Ya se veía que el fondo de armario con el que cuenta el técnico vallisoletano este año nada tiene que ver con el que tuvo el curso pasado. «Lo anormal fue lo ocurrido el año pasado» decía entonces en referencia a una campaña en la que la temporada y el campeonato se sostuvo sobre apenas 14 jugadores y una rotación mínima. Nada que ver a lo de este año. Únicamente en los partidos ante el Guijuelo o Coruxo no agotó los cambios. Cuatro en ambos casos.En el resto, los cinco posibles. Tiene muy claro el técnico que este año el banquillo es importante. «Los que salgan deben aportar el mismo nivel o incluso subirlo» dice en ocasiones tras los cambios de caras en los 90 reglamentarios.Sin embargo hay dos que no cambian.Ni antes, ni durante los partidos. Son Mario Rivas y Carlos Pascual, los 'intocables' de Miguel de la Fuente.

Ocho partidos se han disputado y en los ocho no sólo han formado parte del once inicial, sino que han completado todo el encuentro.En un fútbol de cinco cambios, donde se le puede cambiar el aspecto a medio equipo, ni el delantero madrileño ni el central abulense entran en la rotación. Ambos suman los 720 minutos posibles hasta la fecha. Que los haya querido tener sobre el césped en todo momento no es extraño. Porque se han convertido en piezas claves sobre el verde. En el caso de Mario Rivas no sólo por los goles –3– que le han convertido en el máximo realizador del equipo, sino por lo que genera en la zona de tres cuartos. En el caso de Carlos, no sólo es la energía sino su figura como central infranqueable. Son insustituibles, aunque en esta temporada todo puede cambiar.

De este grupo de 'intocables' se caía Álvaro de Pablo la jornada pasada. Pocos hubieran apostado por la rotación de portero ante el Coruxo. Su nivel y actuaciones no parecían indicar el movimiento bajo palos, pero Miguel de la Fuente quiso dar la alternativa a Antonio Celada 'Ñete'. Primer partido para el madrileño. Podría no ser el último. «Realmente no tengo motivos para quitar a Álvaro de Pablo pero tampoco tengo motivos para no darle la oportunidad a Ñete» sentenció cuando se le preguntaba por el cambio bajo palos. Y de no haber sido por las lesiones –al inicio de curso– y su actual situación laboral, hubiera sido Tena parte del grupo de los elegidos. Porque el mediocentro abulense es de los insustituibles. «Nos tenemos que adaptar a su ausencia» decía De la Fuente tras el pasado duelo ante los vigueses. Es el jugador que hasta ahora daba equilibrio. Una pieza vital.

Y frente a los que más, los que menos. No han podido debutar Babu y Cassio por lesión y problemas físicos han sido los que han impedido a Deiby sumar más de 4 minutos. Caio López, PedroMéndez o Ayoub apenas llegan a 21, 54 y 99. La otra casa de la moneda.