Tenía que llegar. Ojalá hubiera sido más tarde, pero fue este fin de semana. «Derribar una muralla lleva tiempo, pero no es imposible» decían desde el Real Avilés Industrial tras conseguir lo que otros intentaron y no lograron. RC Deportivo Fabril, Club Marino de Luanco o Rayo Cantabria lo quisieron, pero no lo consiguieron. Afrontaba el Real Ávila su cuarto desplazamiento y acudía al Román Suárez Puerta bajo bandera de 'guerra'. Al frente ondeaba el estandarte de equipo menos goleado del fútbol profesional.Le seguían el de equipo invicto a domicilio o el de portería a cero lejos del Adolfo Suárez.Pero ante un Real Avilés que había hecho de su estadio un fortín similar, los de Miguel de la Fuente claudicaron. Por primera vez lejos del Adolfo Suárez Álvaro de Pablo tuvo que recoger el esférico del fondo de la red. Primero tras el gol de Babin, después tras el de Carlos Pascual, que lo llevó allí donde no quería, al fondo de su portería.La primera vez que el equipo recibe dos goles, la primera derrota fuera de casa... Perdió el Real Ávila esos récords tan particulares. También el de equipo menos goleado.

Primera derrota a domicilio en un partido que medía, al menos en el corto plazo, a los encarnados ante un potente Real Avilés que aspiraba a lo mismo que los abulenses, la segunda posición. Con ambos empatados –13– el vencedor se llevaba algo más que tres puntos. Era un triunfo moral, una de esas victorias para reafirmarse cuando se quiere mirar hacia arriba, donde el empate del Numancia (1-1) ante el UPLangreo permite poner en cuestión el liderato a los de Los Pajaritos.Un punto no es distancia. No al menos en un Grupo 1 de Segunda RFEF donde aún todo es relativo. Empiezan a descolgarse el UDLlanera, RSGimnástica de Torrelavega o SDCompostela, que no levantan cabeza. Otros –como Guijuelo, Fabril,Escobedo o Salamanca UDS– no terminan de arrancar aunque lo intentan. Viendo quiénes son, y aunque el Real Ávila perdiera una interesante oportunidad, cabría poner en mucho más valor esa quinta posición que los encarnados mantienen. «El verdadero objetivo es asentarse» vuelve a recordar Miguel de la Fuente. Lo recuerda el técnico y lo recordará el Coruxo, rival el domingo. A tres puntos de distancia, nada entre dos aguas.

Ante el Real Oviedo el jueves 31 a las 20,00 horas

El partido entre el Real Ávila y el Real Oviedo se disputará el jueves 31 de octubre a partir de las 20,00 horas. Lo había solicitado el club encarnado y lo confirmaba la RealFederaciónEspañola de Fútbol en la tarde-noche del lunes.