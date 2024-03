Es una de las preguntas que más repiten desde la tarde del domingo. ¿Hay liga? La victoria del Salamanca UDS en el Adolfo Suárez ha hecho temblar los cimientos incluso de los más optimistas, aquellos que vislumbraron la resolución del campeonato cuando hace apenas un mes el Real Ávila se imponía al Bembibre y los empates del Júpiter Leonesa B o Tordesillas le permitían manejar el liderato con 12 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor. Tres jornadas después el escenario ha cambiado pero la respuesta a la pregunta sigue siendo la misma. Siempre ha habido liga, pero siempre ha estado en manos de los encarnados. Ylo sigue estando. Entenderlo así es clave para lo que pueda pasar a partir de ahora.

Ha perdido el equipo de Miguel de la Fuente la mitad de la ventaja en los últimos tres partidos. De doce a seis puntos sobre la Leonesa B o siete sobre elSalamanca UDS, que sobre el césped del Adolfo Suárez celebraron como una proeza –«muy bien tenemos que haber hecho las cosas para que celebren como están celebrando irse a siete puntos»– un triunfo que aún les mantiene a una distancia de siete puntos.

Que los encarnados están en un bache de juego y resultados es una evidencia, que las piernas no les llegan allí donde antes sí les llegaban no cabe dudas o que flojean en aquello que antes fue su mayor fortaleza, la defensa. En los últimos tres partidos les han metido tantos goles (5) como en las primeras 20 jornadas. Pese a todo ello, son líderes con seis puntos de ventaja. Ya lo querrían todos. Incluso el Salamanca UDS.

En un momento así, «debo transmitir tranquilidad».Es el momento «de tener personalidad, de creer en lo que hacemos» comentaba Miguel de la Fuente tras el partido y después de una larga charla en vestuarios. «Siempre lo he dicho, esta categoría se va a ganar por tres o cuatro puntos».Incluso en los mejores momentos, el técnico encarnado mantuvo el mensaje. Ahora se hace más evidente.

«Sabíamos que todo esto nos podía pasar» asume De la Fuente, que marca con claridad el camino a seguir. «Debemos volver a los inicios, a ser el equipo férreo, a competir bien, a hacer faltas, a que no nos saquen rápido, a ir a por cada balón como si fuera la situación que nos va a dar el partido... Vamos a creer en lo que hacemos que es lo que nos ha traído aquí» pide Miguel de la Fuente. Es el momento de la gestión, de la personalidad y de la inteligencia. Porque en una situación así, líderes con seis puntos, el mayor enemigo puedes ser tu mismo.

«Le tengo más respeto al escudo de la Unión que él mismo»

Sobre el césped Suárez Larren señaló el final, pero el partido entre el Real Ávila y el Salamanca UDS no acabó en el césped. Continuó entre bambalinas, en el interior del Adolfo Suárez, en los entresijos de los pasillos, donde se cruzaron palabras más altas que otras tras una celebración excesiva sobre el verde y que se extendió fuera del mismo. «Son formas que no comparto» señaló Miguel de la Fuente, que incluso mordiéndose la lengua para no decir más de lo que debía, ya dijo mucho cuando tocó el turno de pisar la sala de prensa y responder a aquello del «ellos pensaban en empatar y no perder. Nosotros pensamos en ganar. Ha ganado el equipo que quiso ganar» que afirmó Jehu Chiapas, orgulloso de pertenecer a un club «que en cada partido manifiesta que la historia no se compra» comentó entre otras muchas cosas.

«Sabes lo que pasa con Jehu, que tengo la sensación de que le tengo más respeto al escudo de la UniónDeportiva Salamanca que él mismo» respondió Miguel de la Fuente, entrenador del Real Ávila, no sólo ante las palabras del técnico del Salamanca UDS sino a su actitud. «Yo he crecido viendo al Salamanca en su campo.Le tengo mucho respeto.Respeto lo que pueda decir Jehu pero en ocasiones le escucho y tiene comportamientos que no comprendo. Tengo la sensación de que respeto más el escudo que lleva que él mismo» volvía a repetir el técnico encarnado, que lamentó ciertas actitudes emprendidas por su rival una vez acabado el partido.

«Buscan ese otro fútbol que no entiendo. Los que ocupamos esta posición tenemos que transmitir tranquilidad» reclamó ante algunas de las proclamas y actitudes vistas este domingo e incluso los días anteriores. «Es un partido de fútbol. Nosotros ganamos allí, ellos ganan aquí. Ya está».