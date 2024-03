Como si los alicientes ya fueran pocos, uno más, la nieve. Una intensa nevada en la tarde del sábado, que llevó a suspender toda la jornada del fútbol abulense, y las más que probables heladas en la madrugada del domingo han puesto en alerta a todos.Se espera que no haya problemas pero si los nervios ya estaban a flor de piel, otro motivo más. Porque el partido de este domingo es especial. No será una final ni un partido de playoffs, pero por quienes lo juegan y la situación se siente como uno de esos días grandes. Y aunque es la jornada 23ª, el Real Ávila y el Salamanca UDS disputarán este domingo –16,45 horas– uno de esos partidos que levantan ánimos y mueven a las aficiones, que no han querido perderse el mejor partido que ahora mismo se puede vivir en el Grupo VIII de Tercera. Se han agotado las entradas –se han habilitado gradas supletorias– para un partido que es una oportunidad para todos. No quieren verlo como una final. «Las finales son partidos en los que ganas y pierdes objetivos» dice con acierto Miguel de la Fuente. No lo es para el Real Ávila. Se lo han ganado los encarnados, que han sabido hacer los deberes con antelación para afrontar un choque como el de este domingo con margen para el error. Sí es una final para el Salamanca UDS, al menos si quieren seguir mirando al liderato como un objetivo visible.Otra cosa es que sea viable.

«Ninguno de los dos equipos estamos en la situación de ganar o perder nada en estos momentos». Para Miguel de la Fuente la importancia del duelo está en «lo anímico. Uno de los dos equipos puede salir muy reforzado» comenta el técnico abulense, que deberá vivir el partido desde la 'barrera' por sanción. «Si ganamos podemos salir muy fuertes y lanzados. Si ganan ellos, mantendremos un margen de ventaja para tratar de seguir haciendo las cosas como hasta ahora». Necesita ganar y exponer el Salamanca UDS.No saldrá a empatar el Real Ávila, aunque fuera un resultado válido para los encarnados. «Saldremos a ganar porque pueden ser tres puntos, golaverage y salir muy reforzados».

Ha sido una semana de trabajo «especial», dentro y fuera del club, donde el paso de los días ha ido desatando las emociones. A falta de Segoviana, el Salamanca UDS, que en las últimas temporadas ha encontrado en los encarnados a 'su' rival. «Llegamos bien, con buenas sensaciones» remarca el técnico encarnado después de dos semanas sin encontrar la victoria. «Han sido partidos en los que haciendo cosas mejor que en otros partidos, los resultados no han llegado» explicaba el técnico.

Espera De la Fuente un choque donde ambos equipos quieran hacerse con el balón. «A partir de ahí, cada uno con sus armas». Y son muchas las que manejan ambos equipos. No tendrá De la Fuente a Edmilson, Ivi, Velasco o Babu por lesión, a los que se suma Jorge Campos por sanción.