La abulense Carla Jiménez Sanandrés (Facsa Playas de Castellón) finalizaba en undécima posición en la final de los 1.500 metros lisos del Campeonato de España Absoluto de Short Track -antes llamado Pista Cubierta- disputado en Ourense en una carrera que comenzó a un ritmo muy lento -el primer 300 se pasaba a más de un minuto- donde todas las miradas estaban puestas en los movimientos de las dos grandes favoritas al triunfo, Esther Guerrero (New Balance Team) y Marta Pérez (CA Adidas). Como si nadie quisiera mover ficha antes de que la movieran la catalana y la madrileña, la carrera no se agitó hasta que Marta Pérez tomaba la cabeza de carrera para dar un primer tirón al que seguía Esther Guerrero para romper la final en dos carreras, la de la pelea por el título y la pelea por el bronce en un pelotón donde Marina Martínez (New Balance Team) y Mireya Arnedilo (Facsa Playas de Castellón) eran las que mandaban. Entre tanto Carla Jiménez siempre se manejaba a cola le pelotón.

Tras un inicio excesivamente lento, los últimos 200 metros se disputaron en un largo sprint en el que Esther Guerrero conseguía revalidar el título de campeona con un tiempo de 4'21''81, siendo Marta Pérez segunda con 4'23''33. La tercera plaza se la jugaron en la recta final Marina y Mireya, adjudicándose el bronce la primera de ellas con una marca de 4'30''16. Carla Jiménez finalizaba undécima con una marca de 4'35''86, lejos de los 4'27''11 con la que llegó al campeonato o los 4'29''49 de la semifinales. No obstante, buena actuación de la abulense en una nueva final en un Absoluto para la pupila de Rubén Muñoz de la Cruz, una de las más jóvenes de la cita junto a su compañera de equipo Marta Mitjans.

Junto a Carla Jiménez la presencia abulense en Ourense se completó con la participación de Ryan Barcala (Puente Romanillos) y Guzmán Caballero (Universidad de León Sprint Atletismo) ambos en los 800 metros lisos. El joven Ryan Barcala, que debutaba en un Campeonato de España Absoluto en su primera temporada como Sub'20, finalizaba séptimo en su semifinal con un tiempo de 1'51''45, mejor marca personal. Guzmán Caballero era sexto en la suya con un tiempo de 1'52''82.